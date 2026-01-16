Dile adiós las canas: el tinte perfecto que las cubre, recupera el color natural y baja el frizz del cabello.

Cada vez más colombianos buscan alternativas naturales para teñirse el cabello sin maltratarlo. En este contexto, la henna se convirtió en la opción favorita para quienes desean decirle adiós a las canas, recuperar un tono vibrante y mantener el pelo suave y manejable.

Este tinte casero no solo funciona como colorante, también aporta brillo, fuerza y ayuda a disminuir el frizz desde la primera aplicación. Lo mejor es que se trata de un método económico, fácil de preparar en casa y completamente libre de amoníaco y químicos dañinos .

En un mercado dominado por los tintes industriales, la henna se posiciona como una alternativa segura, accesible y efectiva (Fuente: archivo).

Qué es la henna y cómo ayuda a cubrir las canas

La henna es un polvo natural obtenido de la planta Lawsonia inermis, utilizado desde hace siglos como colorante en diferentes culturas. Su principal ventaja es que se adhiere a la fibra capilar sin alterar su estructura, logrando cubrir las canas con tonos que van desde el rojizo hasta el castaño, según el color base del cabello y la mezcla que se realice.

En comparación con los tintes convencionales, la henna ofrece resultados progresivos y naturales, sin dejar raíces marcadas ni resecar el cuero cabelludo. Además, al ser un producto vegetal, fortalece el cabello y mejora notablemente su textura.

Cómo preparar este tinte casero paso a paso

Hacer el tinte de henna en casa es sencillo y solo requiere ingredientes básicos. Para obtener un mejor resultado, es importante usar henna 100% natural, sin aditivos químicos.

Ingredientes:

3 a 4 cucharadas de henna en polvo (según el largo del cabello).

(según el largo del cabello). Agua caliente o infusión de café/té .

. 1 cucharada de aceite de coco o de oliva (opcional, para hidratar).

(opcional, para hidratar). Guantes y gorro térmico.

Preparación y aplicación:

Colocar la henna en un recipiente de vidrio o plástico. Agregar lentamente el líquido caliente hasta lograr una pasta espesa. Tapar y dejar reposar entre 4 y 8 horas para activar el pigmento. Aplicar sobre el cabello limpio y seco, usando guantes. Cubrir con un gorro plástico y dejar actuar de 1 a 3 horas. Enjuagar con abundante agua tibia, sin usar shampoo.

Cuánto dura el tinte de henna en el cabello

El color que deja la henna es semipermanente y puede mantenerse entre 3 y 6 semanas, dependiendo del tipo de cabello y de la frecuencia de lavado. A diferencia de los tintes químicos, se va desvaneciendo de manera natural y uniforme, sin dejar raíces evidentes.

Para conservar el tono y prolongar el brillo, especialistas recomiendan:

Usar shampoo sin sulfatos.

sin sulfatos. Evitar el uso excesivo de planchas y secadores .

. Reaplicar la henna cada 4 a 6 semanas, según la necesidad.

La henna aporta al cabello: brillo, fuerza y menos frizz desde la primera aplicación (Fuente: archivo).

Quiénes pueden usar este tinte casero para cubrir canas

La henna es ideal para personas que:

Quieren cubrir canas sin químicos agresivos .

. Buscan un tinte natural que fortalezca el cabello.

que fortalezca el cabello. Tienen frizz, resequedad o cabello débil.

No obstante, se recomienda realizar una prueba de alergia antes de aplicar y, en caso de dudas, consultar con un dermatólogo o estilista profesional.