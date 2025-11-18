Marca presencia el reemplazo de Magis TV: la app para disfrutar series, películas y fútbol 100% legal y gratis.

Una alternativa legal frente a apps no oficiales, Pluto TV, se ha establecido como la alternativa directa a Magis TV en Colombia y en diversas naciones de Latinoamérica, brindando un extenso catálogo que incluye más de 100 canales en vivo y una amplia selección de películas y series bajo demanda.

Esta plataforma, a diferencia de las aplicaciones no oficiales, opera de manera 100% legal, no requiere suscripción y es accesible en celulares, computadores y televisores inteligentes.

Pluto TV: la alternativa gratuita y legal a Magis TV en Colombia

Pluto TV, propiedad de Paramount Global, se posiciona como una opción confiable en el ámbito del entretenimiento digital. Su principal atractivo radica en la combinación de televisión en vivo con contenido bajo demanda, todo sin necesidad de registro o tarjetas de crédito.

La aplicación clasifica sus canales en diversas categorías, tales como noticias, comedia, acción, realities, música, cine clásico, documentales y deportes. Esta organización la convierte en una alternativa ideal para aquellos que buscan una experiencia similar a la televisión tradicional, pero con la flexibilidad que ofrece el streaming.

Disfruta series, películas y deportes gratis en Pluto TV

Uno de los aspectos más destacados de Pluto TV es su extensa variedad de contenido. Los usuarios pueden acceder a películas completas de diversos géneros, maratones de series y programas emblemáticos de cadenas reconocidas como MTV, Nickelodeon, Comedy Central y Paramount.

En lo que respecta al ámbito deportivo, la plataforma proporciona canales especializados en MMA, fútbol internacional, deportes extremos y transmisiones temáticas. Aunque no incluye partidos en vivo de la Champions o la Copa Libertadores, sí ofrece espacios dedicados a noticias, resúmenes y programación relacionada con el fútbol y otras disciplinas deportivas.

Guía para descargar Pluto TV en celulares, televisores y consolas

El acceso a Pluto TV es sumamente sencillo. La aplicación puede ser descargada desde Google Play para dispositivos Android, App Store para iOS y también está disponible para tablets, Roku, Apple TV, Fire TV, Smart TVs, así como consolas como PlayStation y Xbox.

Adicionalmente, se puede acceder directamente desde navegadores web ingresando a pluto.tv. Al no requerir registro ni método de pago, se convierte en una opción accesible para cualquier usuario que busque entretenimiento gratuito y seguro, lo que la posiciona como una alternativa atractiva en el ámbito del streaming.