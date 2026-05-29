Los resultados de la Lotería de Bogotá ya se pueden consultar por aquellos que fueron parte del sorteo. Los números elegidos de este evento brindan una nueva chance para los que desean cambiar su vida con un poco de suerte.

Durante el sorteo del jueves, 28 de mayo de 2026,

Las cifras ganadoras del Premio Mayor de $ 14000 millones, de la serie 215, fueron 5351.

Los últimos resultados de la Lotería de Bogotá (foto: Pixabay).

Lotería de Bogotá: los resultados del sorteo del jueves, 28 de mayo de 2026

La Lotería de Bogotá, conocida como "la que más billete da", ha dado a conocer cuáles fueron los últimos números ganadores en cada una de las categorías. Estos son los siguientes:

Premio Mayor: 5351, serie 215

Mega Gordo de $ 500 millones: 8363, serie 235

Súper Gordo de $ 250 millones: 3465, serie 446.

Premios de $ 50 millones

Las cifras de los Premios Secos de 50 millones de pesos son:

N° 1267, serie 5

N° 5835, serie 199

N° 777, serie 343

N° 339, serie 301

N° 5485, serie 171

Premios de $ 20 millones

Por su parte, las cifras ganadoras de la quinta categoría de Premios Secos de 20 millones de pesos son las siguientes:

2548, serie 9

3431, serie 420

8229, serie 377

6690, serie 440

6811, serie 417

2276, serie 412

7864, serie 469

8404, serie 167

Premios de $ 10 millones

Por último, los números ganadores del premio de 10 millones de pesos son los siguientes:

1947, serie 232

1271, serie 19

5856, serie 458

843, serie 31

1500, serie 207

4999, serie 468

1946, serie 373

1866, serie 264

5625, serie 327

7676, serie 397.

Un dato a tener en cuenta es que las cifras compartidas son de carácter informativo y, en caso de duda o inconsistencia, los únicos datos válidos son los publicados por el acta oficial del sorteo.

Resultados de la Lotería de Bogotá de este jueves, 28 de mayo de 2026 (foto: Pexels).

¿Cuándo se juega la Lotería de Bogotá?

El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar precisó que los sorteos de la Lotería de Bogotá tienen lugar cada jueves a las 22.25 horas, aunque estos tendrían la posibilidad de sufrir tardanzas por diferentes motivos. Asimismo, el Decreto 3034 de 2013 indica que, si concuerda con un día festivo, se llevará a cabo en otra fecha de la semana.

¿Cómo comprobar si un billete de la lotería es auténtico?

Para saber si un billete es verdadero deberá seguir las siguientes sugerencias que la Lotería de Bogotá compartió en su portal web:

Confirmar que el número y fecha del sorteo no tengan señalizaciones de adulteración.

Comprobar que el valor del billete y de la fracción del actual plan de premios sean las siguientes: $18.000 el billete y $6.000 la fracción.

Al frotar con una moneda la casilla marcada en el frente del billete debe aparecer la palabra “auténtico”.

Recomendaciones para los jugadores

Define límites firmes de tiempo y dinero, evita lugares y aplicaciones de apuestas y sustituye el juego por actividades saludables y apoyo de personas de confianza.

Si necesitas ayuda, contacta a Jugadores Anónimos Colombia: contactenos@jugadoresanonimoscolombia.org y teléfonos 3115254239, 3205446642 y 3017633314.