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Los resultados de la Lotería de Bogotá ya se pueden consultar por aquellos que fueron parte del sorteo. Los números elegidos de este evento brindan una nueva chance para los que desean cambiar su vida con un poco de suerte.
Durante el sorteo del jueves, 28 de mayo de 2026,
Las cifras ganadoras del Premio Mayor de $ 14000 millones, de la serie 215, fueron 5351.
Lotería de Bogotá: los resultados del sorteo del jueves, 28 de mayo de 2026
La Lotería de Bogotá, conocida como "la que más billete da", ha dado a conocer cuáles fueron los últimos números ganadores en cada una de las categorías. Estos son los siguientes:
- Premio Mayor: 5351, serie 215
- Mega Gordo de $ 500 millones: 8363, serie 235
- Súper Gordo de $ 250 millones: 3465, serie 446.
Premios de $ 50 millones
Las cifras de los Premios Secos de 50 millones de pesos son:
- N° 1267, serie 5
- N° 5835, serie 199
- N° 777, serie 343
- N° 339, serie 301
- N° 5485, serie 171
Premios de $ 20 millones
Por su parte, las cifras ganadoras de la quinta categoría de Premios Secos de 20 millones de pesos son las siguientes:
- 2548, serie 9
- 3431, serie 420
- 8229, serie 377
- 6690, serie 440
- 6811, serie 417
- 2276, serie 412
- 7864, serie 469
- 8404, serie 167
Premios de $ 10 millones
Por último, los números ganadores del premio de 10 millones de pesos son los siguientes:
- 1947, serie 232
- 1271, serie 19
- 5856, serie 458
- 843, serie 31
- 1500, serie 207
- 4999, serie 468
- 1946, serie 373
- 1866, serie 264
- 5625, serie 327
- 7676, serie 397.
Un dato a tener en cuenta es que las cifras compartidas son de carácter informativo y, en caso de duda o inconsistencia, los únicos datos válidos son los publicados por el acta oficial del sorteo.
¿Cuándo se juega la Lotería de Bogotá?
El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar precisó que los sorteos de la Lotería de Bogotá tienen lugar cada jueves a las 22.25 horas, aunque estos tendrían la posibilidad de sufrir tardanzas por diferentes motivos. Asimismo, el Decreto 3034 de 2013 indica que, si concuerda con un día festivo, se llevará a cabo en otra fecha de la semana.
¿Cómo comprobar si un billete de la lotería es auténtico?
Para saber si un billete es verdadero deberá seguir las siguientes sugerencias que la Lotería de Bogotá compartió en su portal web:
- Confirmar que el número y fecha del sorteo no tengan señalizaciones de adulteración.
- Comprobar que el valor del billete y de la fracción del actual plan de premios sean las siguientes: $18.000 el billete y $6.000 la fracción.
- Al frotar con una moneda la casilla marcada en el frente del billete debe aparecer la palabra “auténtico”.
Recomendaciones para los jugadores
Define límites firmes de tiempo y dinero, evita lugares y aplicaciones de apuestas y sustituye el juego por actividades saludables y apoyo de personas de confianza.
Si necesitas ayuda, contacta a Jugadores Anónimos Colombia: contactenos@jugadoresanonimoscolombia.org y teléfonos 3115254239, 3205446642 y 3017633314.