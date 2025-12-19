Los resultados de la Lotería de Bogotá ya están disponibles para quienes participaron en el sorteo. Los números ganadores de esta jornada ofrecen una nueva oportunidad para aquellos que procuran cambiar su vida con un golpe de suerte.

Durante el sorteo del jueves, 18 de diciembre de 2025, las cifras ganadoras del Premio Mayor de $ 14000 millones, de la serie 150, fueron 1360.

Los últimos resultados de la Lotería de Bogotá (foto: Pixabay).

La Lotería de Bogotá, conocida como "la que más billete da", ha dado a conocer cuáles fueron los últimos números ganadores en cada una de las categorías. Estos son los siguientes:

Premio Mayor: 1360, serie 150

Mega Gordo de $ 500 millones: 5780, serie 366

Súper Gordo de $ 250 millones: 2628, serie 348.

Premios de $ 50 millones

Las cifras de los Premios Secos de 50 millones de pesos son:

599, serie 156

4913, serie 367

8112, serie 203

1565, serie 467

8363, serie 370.

Premios de $ 20 millones

Por su parte, las cifras ganadoras de la quinta categoría de Premios Secos de 20 millones de pesos son las siguientes:

722, serie 34

2001, serie 83

7847, serie 257

9436, serie 341

7468, serie 277

3352, serie 27

3700, serie 350

8894, serie 246.

Premios de $ 10 millones

Por último, los números ganadores del premio de 10 millones de pesos son los siguientes:

2854, serie 44

8668, serie 101

8703, serie 242

7787, serie 334

4183, serie 357

6575, serie 360

9164, serie 336

3396, serie 200

9901, serie 163

446, serie 169.

Un dato a tener en cuenta es que las cifras compartidas son de carácter informativo y, en caso de duda o inconsistencia, los únicos datos válidos son los publicados por el acta oficial del sorteo.

Resultados de la Lotería de Bogotá de este jueves, 18 de diciembre de 2025 (foto: Pexels).

¿Cuándo se juega la Lotería de Bogotá?

El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar detalló que los sorteos de la Lotería de Bogotá se realizan todos los jueves desde las 22.25 horas, aunque podrían atrasarse por múltiples circunstancias. Además, el Decreto 3034 de 2013 establece que, de caer en día festivo, se celebrará otro día de la semana.

¿Qué descuento se aplica a los premios de la lotería?

El Gobierno de Colombia establece un impuesto del 17% al premio bruto de los ganadores para destinarlo al Fondo Financiero Distrital de Salud y, para sumas que sobrepasen a $2.259.120, una retención del 20% para la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Recomendaciones para los jugadores

Para evitar caer en la ludopatía, es fundamental establecer límites claros en el tiempo y dinero que se destina a los juegos de azar. Mantén un control sobre tus gastos y busca actividades alternativas que te brinden satisfacción sin necesidad de apostar. Si sientes que el juego se está convirtiendo en un problema, no dudes en buscar ayuda.

En Colombia, puedes contactar al centro de Jugadores Anónimos para recibir apoyo. Puedes escribir al correo contactenos@jugadoresanonimoscolombia.org o llamar a los teléfonos 3115254239, 3205446642 y 3017633314. No estás solo, hay recursos disponibles para ayudarte.