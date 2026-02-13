Los resultados de la Lotería de Bogotá ya se pueden consultar por aquellos que fueron parte del sorteo. Los números elegidos de este evento brindan una nueva chance para aquellos que desean cambiar su vida con un poco de suerte. Durante el sorteo del jueves, 12 de febrero de 2026, las cifras ganadoras del Premio Mayor de $ 14000 millones, de la serie 465, fueron 2762. La Lotería de Bogotá, conocida como "la que más billete da", ha dado a conocer cuáles fueron los últimos números ganadores en cada una de las categorías. Estos son los siguientes: Las cifras de los Premios Secos de 50 millones de pesos son: Por su parte, las cifras ganadoras de la quinta categoría de Premios Secos de 20 millones de pesos son las siguientes: Por último, los números ganadores del premio de 10 millones de pesos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que las cifras compartidas son de carácter informativo y, en caso de duda o inconsistencia, los únicos datos válidos son los publicados por el acta oficial del sorteo. El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar detalló que los sorteos de la Lotería de Bogotá se realizan todos los jueves desde las 22.25 horas, aunque podrían demorarse por múltiples circunstancias. Además, el Decreto 3034 de 2013 establece que, de caer en día festivo, se celebrará otro día de la semana. El Gobierno de Colombia establece un impuesto del 17% al premio bruto de los ganadores para destinarlo al Fondo Financiero Distrital de Salud y, para sumas que sobrepasen a $2.259.120, una retención del 20% para la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Para evitar caer en la ludopatía, es fundamental establecer límites claros en el tiempo y dinero que se destina a los juegos de azar. Mantén un control sobre tus actividades recreativas y busca alternativas de entretenimiento que no involucren apuestas. Si sientes que el juego está afectando tu vida, no dudes en buscar ayuda. El centro de Jugadores Anónimos Colombia ofrece apoyo a quienes lo necesiten. Puedes contactarlos a través del correo electrónico contactenos@jugadoresanonimoscolombia.org o llamando a los teléfonos 3115254239, 3205446642 y 3017633314. No estás solo, hay recursos disponibles para ayudarte.