Los resultados de la Lotería de Bogotá ya se pueden consultar por aquellos que fueron parte del sorteo. Los números elegidos de este evento brindan una nueva chance para aquellos que desean cambiar su vida con un poco de suerte.

Durante el sorteo del jueves, 11 de diciembre de 2025, las cifras ganadoras del Premio Mayor de $ 14000 millones, de la serie 344, fueron 6761.

Lotería de Bogotá: los resultados del sorteo del jueves, 11 de diciembre de 2025

La Lotería de Bogotá, conocida como "la que más billete da", ha dado a conocer cuáles fueron los últimos números ganadores en cada una de las categorías. Estos son los siguientes:

Premio Mayor: 6761, serie 344

Mega Gordo de $ 500 millones: 467, serie 308

Súper Gordo de $ 250 millones: 2094, serie 96.

Premios de $ 50 millones

Las cifras de los Premios Secos de 50 millones de pesos son:

4054, serie 215

3379, serie 404

6529, serie 345

7446, serie 180

3798, serie 198.

Premios de $ 20 millones

Por su parte, las cifras ganadoras de la quinta categoría de Premios Secos de 20 millones de pesos son las siguientes:

6042, serie 37

2836, serie 386

8071, serie 117

5415, serie 229

5129, serie 173

4010, serie 66

4082, serie 191

7910, serie 93.

Premios de $ 10 millones

Por último, los números ganadores del premio de 10 millones de pesos son los siguientes:

5295, serie 297

7386, serie 226

5489, serie 218

9475, serie 193

8491, serie 211

7505, serie 157

5352, serie 264

5036, serie 312

1377, serie 419

70, serie 346.

Un dato a tener en cuenta es que las cifras compartidas son de carácter informativo y, en caso de duda o inconsistencia, los únicos datos válidos son los publicados por el acta oficial del sorteo.

¿Cuándo se juega la Lotería de Bogotá?

El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar detalló que los sorteos de la Lotería de Bogotá se realizan todos los jueves desde las 22.25 horas, aunque podrían atrasarse por distintas circunstancias. Además, el Decreto 3034 de 2013 establece que, de caer en día festivo, se celebrará otro día de la semana.

¿Cómo comprobar si un billete de la lotería es auténtico?

Para saber si un billete es genuino deberá seguir las siguientes sugerencias que la Lotería de Bogotá compartió en su portal web:

Validar que el número y fecha del sorteo no tengan señalizaciones de adulteración.

Comprobar que el valor del billete y de la fracción del actual plan de premios sean las siguientes: $18.000 el billete y $6.000 la fracción.

Al frotar con una moneda la casilla marcada en el frente del billete debe aparecer la palabra “auténtico”.

Recomendaciones para los jugadores

Para evitar caer en la ludopatía, es fundamental establecer límites claros en el tiempo y dinero que se destina a los juegos de azar. Mantén un control sobre tus gastos y busca actividades alternativas que te brinden satisfacción sin necesidad de apostar. Si sientes que el juego se está convirtiendo en un problema, no dudes en buscar ayuda.

En Colombia, puedes contactar al centro de Jugadores Anónimos para recibir apoyo. Puedes escribir al correo contactenos@jugadoresanonimoscolombia.org o llamar a los teléfonos 3115254239, 3205446642 y 3017633314. No estás solo, hay recursos disponibles para ayudarte.