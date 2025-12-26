La joya oculta del Tolima que atrae a los viajeros: un lugar para desconectar entre lagunas y cascadas.

Chaparral, ubicado al suroccidente del departamento del Tolima, ofrece una experiencia de clima templado y paisajes variados que cautivan a quien se anima a visitarlo. A poco más de tres horas desde Ibagué, el municipio combina ríos, nacimientos de agua y senderos que facilitan el descanso y la aventura.

La oferta natural de Chaparral incluye atractivos muy concretos: Charco La Tigrera, cascadas como el Salto del Mohán y el Salto del Ángel, y un sistema de cuevas en Tuluní y Copete que despiertan la curiosidad de los viajeros. Estas piezas del paisaje hacen del municipio un destino ideal para quienes buscan actividades al aire libre y turismo de naturaleza.

Además, la zona es productora de importantes afluentes hídricos (Amoyá, Mendarco, Irco y Ambeima) que nutren charcos y cascadas. Operadores locales ya promueven caminatas guiadas, circuitos de charcos y excursiones a los miradores del Salto del Ángel.

Las principales atracciones del Chaparral: el charco que enamora a los viajeros

El Charco La Tigrera es uno de los puntos más visitados por su agua transparente y sus dos caídas. Está en la vereda Los Algodones y se destaca por ofrecer baños naturales y espacios para el descanso durante la temporada seca. La Alcaldía lo promociona como un paraje refrescante y accesible para senderismo ligero.

La joya oculta del Tolima que atrae a los viajeros: un lugar para desconectar entre lagunas y cascadas. Gobernación del Tolima

En este contexto, el atractivo principal de Chaparral se explica por la combinación de charcos, miradores y rutas cortas de trekking que permiten disfrutar del entorno sin prisas ni grandes exigencias técnicas.

Cuevas que parecen de otro mundo: Tuluní y Copete

Las Cuevas de Tuluní y las Cuevas Copete ofrecen formaciones milenarias con tonos verdosos y azulosos de sus rocas. Están a aproximadamente 11 km de la cabecera municipal y ya son objeto de exploración espeleológica y ecoturismo responsable.

Además, las visitas guiadas locales permiten recorrer cámaras naturales y observar estalactitas y estalagmitas, siempre bajo las medidas de seguridad necesarias para conservar estos espacios.

La joya oculta del Tolima que atrae a los viajeros: un lugar para desconectar entre lagunas y cascadas. Redes sociales

Cómo llegar y qué hacer sin complicarse

Desde Ibagué se realiza un trayecto de poco más de tres horas hasta la cabecera de Chaparral, desde donde salen las rutas hacia charcos, cascadas y cuevas. Operadores y guías locales ofrecen paquetes que incluyen transporte, guía y senderismo, ideales para viajes cortos de fin de semana.

Por ello, es clave llevar calzado firme, agua suficiente y consultar previamente con la Alcaldía o un operador sobre el estado de los senderos y los permisos vigentes.