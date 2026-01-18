La freidora de aire no va más | Este nuevo electrodoméstico prepara comidas de 9 maneras distintas.

El protagonismo que durante años tuvieron las freidoras de aire empezó a transformarse con la llegada de electrodomésticos más versátiles. En el mercado europeo, Lidl sumó a su oferta la Silvercrest de aire caliente 9 en 1, un equipo pensado para reemplazar varios aparatos de cocina en uno solo, con funciones que van desde la cocción sin aceite hasta el horneado y la deshidratación de alimentos.

Con un formato que se asemeja más a un horno compacto que a una freidora tradicional, este modelo ofrece 12 litros de capacidad y una potencia de 1800 W, lo que permite cocinar porciones grandes o varias preparaciones en simultáneo. Está diseñada para quienes buscan optimizar tiempos y espacio, y para quienes priorizan recetas más livianas sin resignar sabor ni crocancia.

A medida que aparecen electrodomésticos de cocina más versátiles, muchos hogares empiezan a replantearse el uso de la freidora de aire tradicional. En ese escenario, los equipos multifunción ganan terreno al concentrar tareas como hornear, gratinar y asar en un solo dispositivo, sin complicar el uso diario.

La propuesta de Silvercrest está pensada para quienes priorizan la rapidez, la practicidad y el ahorro de espacio. Se trata de una alternativa orientada a usuarios que buscan resultados consistentes, controles simples y la posibilidad de resolver distintas preparaciones sin sumar más aparatos a la encimera.

Atención: el método para utilizar la freidora 9 en 1 de Lidl

Lejos de ser una simple freidora, la freidora de aire 9 en 1 Silvercrest de Lidl utiliza un sistema de circulación de aire caliente a alta velocidad que permite cocinar distintos alimentos de forma uniforme. El control se realiza desde una pantalla táctil, donde los programas automáticos regulan temperatura y tiempos según el tipo de preparación, con un rango que va de 40 °C a 200 °C.

Uno de los rasgos más prácticos del equipo es su formato tipo horno compacto, con puerta frontal, ventana XL y luz interior, pensados para supervisar la cocción sin interrumpir el proceso. El interior ofrece varios niveles ajustables para bandejas y accesorios, lo que facilita cocinar diferentes alimentos en simultáneo o adaptar el espacio a piezas grandes.

Por su diseño y prestaciones, este electrodoméstico está orientado a quienes buscan reemplazar varios aparatos en uno solo. Puede cumplir funciones similares a una freidora tradicional, un horno eléctrico pequeño o una parrilla de sobremesa, con la ventaja de reducir el uso de aceite y optimizar el consumo energético frente a un horno convencional.

Cómo se preparan comidas de 9 maneras distintas

Cuando Lidl define a este modelo como 9 en 1, se refiere a la posibilidad de cocinar mediante nueve modos distintos, entre ellos: freír con aire caliente, hornear, asar, gratinar, tostar, recalentar, deshidratar, cocinar con vapor y rostizar con sistema giratorio tipo rotisserie. Estas funciones se apoyan en programas preconfigurados para recetas comunes como patatas, pollo o verduras.

Además del uso automático, la freidora permite un manejo manual más preciso gracias a su temporizador regulable de 1 a 60 minutos y a un modo de deshidratación prolongado, que puede extenderse hasta 24 horas. Esta opción resulta útil para preparar frutas secas, hierbas aromáticas o snacks caseros sin conservantes.

El equipo se completa con un set amplio de accesorios, que incluye bandejas de rejilla, bandeja sólida, cesta para patatas, espetón giratorio para pollo, pinchos para kebab y un asa de extracción segura. Varios de estos elementos son aptos para lavavajillas, y el conjunto incorpora un libro de recetas diseñado para sacar provecho de todas las funciones desde el primer uso.

Ficha rápida: datos clave de la freidora 9 en 1 Silvercrest

Según la información disponible en la web oficial de Lidl y en medios especializados, estos son algunos puntos a tener en cuenta antes de comprarla: