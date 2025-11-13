El combo de Alkosto que es furor: dos electrodomésticos para preparar comidas por menos de $400.000. (Imagen: ChatGPT/Alkosto)

Alkosto, una de las cadenas más reconocidas del mercado colombiano por ofrecer electrodomésticos de alta calidad a precios competitivos, incorporó a su catálogo un nuevo producto que promete convertirse en un éxito de ventas. Se trata del combo Oster de licuadora clásica y sanduchera tipo panini, una dupla práctica y funcional que facilita la preparación de comidas diarias con rapidez y comodidad.

Con una combinación equilibrada entre potencia, durabilidad y diseño versátil, este combo se destaca por ofrecer un motor resistente, vaso de vidrio refractario Boroclass, ideal para soportar cambios de temperatura, y una sanduchera con platos hondos que permiten elaborar sándwiches más gruesos y rellenos sin dificultad.

Todo ello con la confiabilidad de la marca Oster y una garantía de un año, lo que lo convierte en una opción eficiente y duradera para el hogar. Además, puede adquirirse en Alkosto por menos de $400.000, con un descuento adicional del 16%.

El combo Oster que arrasa en Alkosto: 16% de descuento y potencia todas tus comidas

El nuevo combo de licuadora clásica y sanduchera tipo panini Oster, disponible en Alkosto por tan solo $389.900, se posiciona como una de las ofertas más atractivas del catálogo. Su diseño combina potencia y practicidad: la licuadora incluye un motor seis veces más duradero y un vaso de vidrio refractario Boroclass, mientras que la sanduchera ofrece platos hondos ideales para preparar sándwiches o panes más gruesos.

Gracias a estas características, el conjunto permite disfrutar de preparaciones rápidas, seguras y con resultados profesionales en casa.

Además de su eficiencia energética y materiales de larga duración, el combo Oster incorpora detalles pensados para la comodidad del usuario, como botón de encendido independiente y estructura estable para mayor seguridad.

Con una garantía de 12 meses y el respaldo de una de las marcas más confiables en electrodomésticos, este combo se convierte en una opción ideal para quienes buscan funcionalidad y calidad sin gastar de más.

