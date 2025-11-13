En esta noticia

Alkosto, una de las cadenas más reconocidas del mercado colombiano por ofrecer electrodomésticos de alta calidad a precios competitivos, incorporó a su catálogo un nuevo producto que promete convertirse en un éxito de ventas. Se trata del combo Oster de licuadora clásica y sanduchera tipo panini, una dupla práctica y funcional que facilita la preparación de comidas diarias con rapidez y comodidad.

Con una combinación equilibrada entre potencia, durabilidad y diseño versátil, este combo se destaca por ofrecer un motor resistente, vaso de vidrio refractario Boroclass, ideal para soportar cambios de temperatura, y una sanduchera con platos hondos que permiten elaborar sándwiches más gruesos y rellenos sin dificultad.

Todo ello con la confiabilidad de la marca Oster y una garantía de un año, lo que lo convierte en una opción eficiente y duradera para el hogar. Además, puede adquirirse en Alkosto por menos de $400.000, con un descuento adicional del 16%.

El combo Oster que arrasa en Alkosto: 16% de descuento y potencia todas tus comidas

El nuevo combo de licuadora clásica y sanduchera tipo panini Oster, disponible en Alkosto por tan solo $389.900, se posiciona como una de las ofertas más atractivas del catálogo. Su diseño combina potencia y practicidad: la licuadora incluye un motor seis veces más duradero y un vaso de vidrio refractario Boroclass, mientras que la sanduchera ofrece platos hondos ideales para preparar sándwiches o panes más gruesos.

Gracias a estas características, el conjunto permite disfrutar de preparaciones rápidas, seguras y con resultados profesionales en casa.

El combo de Alkosto que es furor: dos electrodomésticos para preparar comidas por menos de $400.000. (Imagen: Alkosto)
Además de su eficiencia energética y materiales de larga duración, el combo Oster incorpora detalles pensados para la comodidad del usuario, como botón de encendido independiente y estructura estable para mayor seguridad.

Con una garantía de 12 meses y el respaldo de una de las marcas más confiables en electrodomésticos, este combo se convierte en una opción ideal para quienes buscan funcionalidad y calidad sin gastar de más.

https://www.alkosto.com/combo-oster-licuadora-clasica-sanduchera-tipo-panini/p/7707338070158

El combo de Alkosto que es furor: dos electrodomésticos para preparar comidas por menos de $400.000. (Imagen: archivo).
Qué puedo comprar en Alkosto

En Alkosto se puede encontrar una amplia variedad de productos, incluyendo:

  • Electrodomésticos: Desde cafeteras y licuadoras hasta neveras, microondas y lavadoras.
  • Tecnología: Celulares, computadoras, tablets, televisores, y accesorios tecnológicos.
  • Muebles: Sofás, camas, escritorios, y muebles para el hogar.
  • Electrónica: Cargadores, cámaras, audífonos, y otros dispositivos electrónicos.
  • Ropa y accesorios: Ropa para hombres, mujeres y niños, además de calzado y accesorios.
  • Productos para el hogar: Artículos de cocina, limpieza, y decoración.
  • Herramientas y materiales de construcción: Desde taladros y sierras hasta pinturas y equipos para mejorar el hogar.
  • Juguetes y artículos para niños: Juguetes educativos, bicicletas, y artículos para el cuidado infantil.
  • Deportes y fitness: Equipos de ejercicio, ropa deportiva y artículos para practicar diversos deportes.