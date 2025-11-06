No te lo pierdas .

En la actualidad, Alkosto se ha posicionado como uno de los líderes del mercado gracias a su oferta de electrodomésticos de calidad a precios accesibles. Dentro de su catálogo, destaca un aire acondicionado que ha llamado la atención de los consumidores por incorporar tecnología inverter y ofrecer una alta capacidad de enfriamiento, además de contar con un atractivo descuento del 26%.

Con una combinación equilibrada entre eficiencia energética, buen rendimiento y durabilidad, este modelo se ha convertido en una opción competitiva frente a otros equipos similares, al brindar tecnología moderna, adecuada potencia y una garantía confiable para el usuario.

Descubre el aire acondicionado que remata Alkosto: con 26% de descuento y una visita técnica gratis

El aire acondicionado Kalley , disponible en Alkosto por menos de $1′400.000, se ha convertido en una de las ofertas más llamativas del catálogo. El equipo cuenta con una capacidad de enfriamiento de 12.000 BTU, adecuada para espacios entre 15 y 22 metros cuadrados. Esto lo convierte en una opción ideal para habitaciones medianas, salas pequeñas u otros ambientes donde se busque mantener una temperatura agradable sin incurrir en un consumo excesivo.

Una de sus principales ventajas es la tecnología Inverter, que ajusta la velocidad del compresor según la demanda térmica del entorno. Gracias a esto, el funcionamiento es más silencioso, la temperatura se mantiene estable y el consumo energético se reduce en comparación con los modelos tradicionales. A esto se suma el uso de refrigerante ecológico R32, más amigable con el medio ambiente.

Otro de los puntos que destaca en esta oferta es el valor agregado para el comprador: el minorista incluye una visita técnica gratuita si el producto se adquiere antes del 31 de diciembre de 2025. Este beneficio permite revisar la instalación, asegurar el óptimo funcionamiento del equipo y prolongar su vida útil.

Características del producto que lo destacan frente a otros modelos

Este aire acondicionado Kalley se diferencia por integrar funciones pensadas para mejorar el confort, la durabilidad y la eficiencia en el hogar:

Frescura inteligente: ofrece una capacidad de enfriamiento de 12.000 BTU y funciona a 115V. Su tecnología Inverter permite climatizar los espacios de manera rápida y estable. Aire más limpio: incorpora el sistema CleanSense, que ayuda a eliminar polvo, moho y grasa acumulados en la unidad interior, evitando malos olores y favoreciendo un ambiente más saludable. Protección desde el exterior: su mecanismo de giro automático contra el polvo mantiene el motor exterior limpio y funcionando al 100%. Mayor durabilidad: cuenta con el sistema Dual Golden Fin, una película anticorrosiva que cuida tanto la unidad interior como el compresor, especialmente en zonas con humedad alta o salinidad. Flujo de aire ajustable: permite dirigir el aire hacia una zona específica o activar la oscilación automática para distribuirlo de manera uniforme en toda la habitación. Garantía extendida: ofrece 2 años de garantía sobre el equipo y 10 años en el compresor, lo que brinda respaldo y tranquilidad al momento de invertir.

En conjunto, estas características lo convierten en una alternativa robusta, eficiente y pensada para prolongar la vida útil y el confort del usuario.

Dónde comprar el aire acondicionado de Alkosto

Para los usuarios que deseen adquirir el aire acondicionado Kalley de Alkosto, tienen la opción de hacerlo a través del siguiente enlace:

https://www.alkosto.com/aire-acondicionado-kalley-12000btu-tipo-split-inverter/p/7705946479981

Qué puedo comprar en Alkosto

En Alkosto se puede encontrar una amplia variedad de productos, incluyendo: