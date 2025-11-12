Las casas prefabricadas han transformado el mercado inmobiliario al consolidarse como una alternativa accesible, rápida y sostenible frente a la construcción tradicional. Gracias al uso eficiente de materiales y procesos industrializados, este tipo de vivienda permite reducir los costos y tiempos de edificación.

En este contexto, Amazon, la multinacional tecnológica estadounidense, lanzó una tiny house que puede adquirirse por menos de USD 11.000. Además de su precio competitivo, el modelo destaca por su eficiencia energética, ya que su diseño sustentable ayuda a disminuir notablemente el consumo de electricidad .

Esta vivienda prefabricada se ha convertido en un fenómeno en Estados Unidos por su estructura modular, que permite ensamblarla en pocos días. Su propuesta combina materiales aislantes, paneles solares y un diseño que aprovecha al máximo la luz natural.

Amazon ofrece una casa prefabricada por menos de USD 11.000

Según informó El Tiempo, Amazon ofrece una vivienda prefabricada de 37 metros cuadrados fabricada con estructura de acero y paneles aislantes, diseñada para soportar la humedad, los vientos intensos y las variaciones de temperatura. Su versión más económica tiene un valor cercano a los USD 10.378.

El modelo incorpora paneles solares en el techo y grandes ventanales que maximizan la entrada de luz natural, reduciendo así el uso de energía eléctrica.

Además, cuenta con un espacio interior versátil que puede adaptarse a diferentes necesidades y ofrece la posibilidad de añadir módulos adicionales para incluir áreas como dormitorios, cocina o baño, según las preferencias del propietario, aunque eleva su costo inicial.

Ventajas de comprar una vivienda prefabricada: por qué se ha vuelto una opción atractiva

De acuerdo con expertos del sector inmobiliario, entre ellos la firma Camara Bonastre, las casas prefabricadas ofrecen múltiples beneficios. Su costo es significativamente menor al de una construcción convencional, y su proceso de fabricación es más rápido y eficiente.

Además, su producción controlada genera menos residuos, lo que las convierte en una alternativa más ecológica y sostenible. A esto se suma la reducción en los tiempos de obra y la simplificación de los trámites administrativos, factores que han impulsado su creciente popularidad en diferentes países.

Desventajas de las casas modulares: aspectos que deben evaluarse

Según lo informado por Semana y varios especialistas en el tema, la posibilidad de usar una vivienda prefabricada como residencia fija varía según las normas de cada municipio. En ciertas zonas, este tipo de construcciones enfrenta restricciones debido a regulaciones sobre uso del suelo o estándares de seguridad.

Antes de instalar una casa modular, es necesario considerar varios factores técnicos y logísticos. El terreno, por ejemplo, debe ser amplio, nivelado y contar con acceso a servicios públicos como agua, energía y alcantarillado. También se recomienda realizar un estudio de suelo para asegurar que el lugar sea estable y no presente riesgos de deslizamientos o inundaciones.

Además, la instalación requiere maquinaria y personal con experiencia en montaje especializado para garantizar un ensamblaje seguro y duradero.