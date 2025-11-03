Está en todas las casas: todos lo descartan pero su interior posee oro que vale miles y miles de dólares.

Descubrimiento para recuperar oro de residuos electrónicos

Un descubrimiento científico apunta a cambiar la manera en que el mundo obtiene oro, ofreciendo una opción más segura y eficiente que podría transformar industrias enteras. Lo que hasta ahora parecía un reto costoso y contaminante empieza a vislumbrar una salida innovadora.

Un equipo de científicos originarios de Suiza concretó un hallazgo sin precedentes: recuperaron oro de 22 quilates a través de residuos electrónicos habituales. Esto fue logrado sin afectar el medio ambiente.

Se trata de un descubrimiento que vuelve a abrir nuevas oportunidades en el sector del reciclado. El hallazgo fue liderado por el grupo ETH Zurich, una universidad pública de gran prestigio fundada en 1854.

Oro en el hogar: ¿cuál es el método que extrae minerales de componentes electrónicos?

Otro hallazgo, proveniente desde Australia, generó interés en sectores relacionados en torno al proceso de reciclaje mediante el cual se obtiene oro en componentes electrónicos. La clave está en un proceso que logra obtener oro de altísima pureza sin depender de químicos peligrosos que suelen dañar al medioambiente.

Los resultados iniciales publicados por los investigadores muestran cifras impactantes: el material obtenido supera el 99% de pureza, un nivel complejo de alcanzar incluso con técnicas tradicionales de refinamiento.

El nuevo enfoque para la recuperación de oro

El equipo interdisciplinario de Flinders University, en Australia, desarrolló un procedimiento que reemplaza el uso de cianuro uno de los compuestos más cuestionados por su toxicidad por ácido tricloroisocianúrico (TCCA), una sustancia que se utiliza habitualmente en la desinfección de agua.

Pero el principal avance está en el empleo de un polímero de azufre capaz de unirse selectivamente al oro disuelto. Tras un procedimiento regulado de calentamiento o tratamiento químico, el metal precioso se libera en forma muy pura y el polímero puede reutilizarse, lo que convierte al método en una alternativa sostenible y económica

Además de este hallazgo, un equipo de investigadores de ETH Zurich, Suiza creó un método novedoso que hace posible extraer oro de 22 quilates a partir de componentes electrónicos desechados.

¿Cómo impacta la extracción de oro en la producción de empleo y la economía?

Este avance no solo despeja el camino a un reciclaje más seguro de componentes electrónicos, sino que también propone un cambio de paradigma en la minería. Al prescindir del cianuro, el nuevo proceso disminuye riesgos ambientales y sanitarios, ofreciendo soluciones alineadas con la economía circular.

Dentro de las mayores ventajas sobresalen:

Reducción de desechos electrónicos Recuperación efectiva de oro Generación de empleo Impulso a la economía circular

Hacia una nueva era en la gestión de residuos electrónicos

Además, se calcula que la tecnología podría generar nuevas oportunidades de empleo en campos como el manejo de residuos tecnológicos, la ingeniería química y la sostenibilidad industrial.

El descubrimiento, aún en fase de investigación, ya anticipa un futuro donde la extracción de oro se convierte en más limpia y eficiente, con ventajas tanto económicas como ecológicas.