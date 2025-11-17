Este municipio de Cundinamarca se ha consolidado como un punto turístico ideal para quienes buscan experiencias culturales, recreativas y de contacto con la naturaleza. (Fuente: Archivo)

Colombia es reconocida por su riqueza cultural y paisajística, y cerca de la capital se esconde un destino que lo demuestra con creces. Tocancipá ofrece un clima fresco característico de la Sabana Centro y una amplia oferta de atractivos que van desde espacios naturales hasta impresionantes obras arquitectónicas. Su proximidad a Bogotá lo convierte en una escapada perfecta para quienes buscan explorar más allá de la ciudad sin alejarse demasiado.

Además de su importancia industrial, Tocancipá destaca por su potencial turístico donde los visitantes pueden disfrutar de parques recreativos, museos y templos que combinan historia, arte y naturaleza.

Cada rincón del municipio refleja la tradición colombiana y la influencia de la arquitectura europea, convirtiéndolo en un destino que sorprende tanto a locales como a turistas internacionales.

Parque Jaime Duque y Ecoparque Sabana: naturaleza y recreación en un solo lugar

El Parque Jaime Duque es uno de los principales atractivos del municipio. Con aproximadamente 200 hectáreas, ofrece un zoológico, réplicas de monumentos internacionales como el Taj Mahal, un mapa de Colombia en relieve, senderos ecológicos, restaurantes y espacios conmemorativos.

Dentro del parque se encuentra la Reserva Natural Ecoparque Sabana, con cerca de 60 hectáreas dedicadas a la restauración ecológica, humedales y bosque andino. Este espacio alberga más de 100 especies de aves, convirtiéndose en un sitio ideal para el avistamiento y para quienes disfrutan de la naturaleza.

Museos y actividades culturales: historia de la aviación y pasión por la velocidad

Tocancipá también se destaca por su oferta cultural y deportiva. El Museo Aeroespacial Colombiano permite a los visitantes conocer la historia de la aviación en el país, mientras que el Autódromo Internacional de Tocancipá, inaugurado en 1982, atrae a los aficionados del automovilismo con eventos y competencias.

Estos espacios complementan la experiencia turística, ofreciendo opciones para toda la familia y distintos intereses.

La combinación de museos y deportes motor hace de Tocancipá un destino diverso que une cultura y entretenimiento. (Fuente: Archivo)

Iglesia Nuestra Señora de Fátima: joya arquitectónica que deslumbra a los visitantes

Entre los sitios religiosos, la Iglesia Nuestra Señora de Fátima se distingue por su estilo neogótico contemporáneo, terminado en 2015. Sus vitrales filtran la luz natural, creando un espectáculo de colores que transforma la visita en una experiencia única.

Tanto feligreses como turistas se ven atraídos por la obra, que refleja la influencia europea en la arquitectura religiosa colombiana y la dedicación de su mano de obra local.

Cómo llegar a Tocancipá desde Bogotá

Para quienes planean la visita desde Bogotá, la opción más común es tomar un bus intermunicipal desde la Terminal del Norte. Al llegar al Parque Jaime Duque, se recomienda bajarse en la glorieta del restaurante Arrieros y caminar unos minutos hasta la entrada peatonal. El trayecto dura entre 45 minutos y una hora, según el tráfico en la Autopista Norte.