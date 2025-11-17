Horror en el reino animal: reapareció la serpiente más poderosa de Asia tras largas décadas extinta.

El hallazgo llegó en silencio. Guardabosques y fotógrafos naturalistas podrían toparse con una presencia esquiva que, por años, muchos creyeron perdida. La noticia corrió rápido y encendió alertas: reapareció una de las grandes serpientes protagonistas del mundo reptil.

Las primeras imágenes y datos surgieron de una publicación científica reciente de la National University of Singapore (NUS), difundida en la revista Nature in Singapore. El documento describe el registro en un bosque pantanoso, con evidencias fotográficas y notas de campo precisas.

Descubren a la serpiente más poderosa de Asia: revelan su identidad tras 64 años

El misterio tiene nombre: Hebius petersii (Peters’ keelback). La especie fue documentada de nuevo en Singapur después de 64 años sin registros, con las primeras fotos de un ejemplar vivo. La confirmación quedó registrada en una investigación académica y luego fue amplificada por la prensa local.

Una serpiente reapareció y sorprendió en el mundo animal. (Fuente: archivo) Gervase Laundrie

El ejemplar fue observado en la zona de Upper Seletar, en el entorno de Lorong Banir, dentro de un bosque pantanoso. Medía cerca de 50 centímetros y exhibía manchas negras sobre un dorso castaño-rojizo, según el reporte académico.

Dónde reapareció y por qué sacude a la ciencia del Sudeste Asiático

El registro es clave para comprender la distribución regional. De acuerdo con bases de datos taxonómicas, la especie se reparte entre Malasia, Indonesia y Singapur, y su estatus global en la IUCN figura como de preocupación menor (LC).

Para los investigadores, volver a verla en Singapur demostró que los remanentes de bosque húmedo aún albergan fauna que se creía extinta localmente. El caso empuja a conservar arroyos sombreados, vegetación ribereña y corredores biológicos que sostienen cadenas tróficas críticas.

Cómo identificarla y qué hacer si te la cruzas a la serpiente

Los rasgos descritos incluyen cabeza oscura, vientre claro y un patrón de moteado en el cuerpo. Ninguna persona debe intentar manipularla ni seguirla. Quienes se acerquen, además, deben registrar de forma segura la observación y notifica a autoridades ambientales locales.

Distintas especies de serpientes reaparecieron tras estar extintas. (Fuente: archivo)

Para todo el mundo, el estándar es similar: ante cualquier serpiente silvestre, evite el contacto. Reporte al sistema ambiental de tu región y conserva distancia. Así se protegen especies raras y a la vez se reduce el riesgo para las personas, un equilibrio clave para la biodiversidad urbana y rural.