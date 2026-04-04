La energía es fundamental para afrontar los desafíos cotidianos. Sin embargo, el cansancio puede convertirse en un obstáculo que dificulta cumplir con las tareas diarias y afecta el rendimiento general. Frente a este escenario, existen vitaminas y suplementos que pueden ayudar a recuperar la vitalidad. Este artículo reúne información clara sobre cuáles son las opciones más recomendadas según el tipo de agotamiento, la edad y otras características personales. El cansancio no siempre tiene el mismo origen: puede ser físico o mental. Identificar el tipo de fatiga es fundamental para elegir el suplemento adecuado y lograr mejores resultados. El cansancio físico aparece tras realizar esfuerzos o actividades que demandan energía corporal. Para aliviarlo, existen distintos suplementos que pueden contribuir a la recuperación: El agotamiento mental suele estar relacionado con el estrés, la concentración prolongada o la falta de descanso. En estos casos, algunas vitaminas pueden ser de ayuda: Las necesidades nutricionales pueden variar según el sexo y la etapa de la vida, por lo que es importante adaptar el consumo de suplementos. Existen muchas creencias erróneas en torno al consumo de vitaminas. Estos son algunos de los mitos más comunes: En definitiva, el cansancio puede tener múltiples causas, y no es lo mismo el agotamiento físico que el mental. Por eso, reconocer su origen es el primer paso para elegir correctamente las vitaminas o suplementos que ayuden a recuperar la energía diaria de forma efectiva.