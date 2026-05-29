Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este viernes, 29 de mayo de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 722,95 pesos colombianos.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 13.51%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 15.17%.

En la última sesión, la cotización del Real subió frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos diez días, el Real inició con un avance, encadenó dos retrocesos, pasó por dos jornadas sin cambios, repuntó, volvió a ceder, rebotó, retrocedió y cerró en alza; en conjunto, terminó prácticamente sin variación, con oscilaciones moderadas.

¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?

Los ciudadanos que necesiten adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este viernes, 29 de mayo de 2026,

El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 72295.02007074442 pesos colombianos; 200 reales cuestan 144590.04014148884 pesos colombianos y 500 reales, 361475.1003537221 pesos colombianos.