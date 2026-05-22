Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del costo de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este viernes, 22 de mayo de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 735,94 pesos colombianos.

En el mercado del Real, la cotización cayó 1.77% en la última semana, mientras que en el último año aumentó 1.48%.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real es del 16.14%, superando la volatilidad anual del 15.11%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

En las dos últimas sesiones, el real bajó frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos 10 días, la cotización del Real mostró un sesgo bajista, con cinco jornadas de descenso, tres de avance y dos sin cambios; hubo alternancia frecuente y el período cerró con dos caídas consecutivas.

¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?

Los ciudadanos que quieran adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: