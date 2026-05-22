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Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas escogen conservar sus capital con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.
Este viernes, 22 de mayo de 2026, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.275,3 pesos colombianos.
La cotización del Euro mostró una tendencia a la baja: en la última semana cayó un 3,19% y en el último año acumuló un descenso del 12,24%.
La volatilidad del euro durante la última semana
La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 14.00%, lo que indica un comportamiento más estable en comparación con la volatilidad anual del 16.48%.
En las últimas tres sesiones el Euro bajó frente al peso colombiano.
En los últimos diez días, el euro alternó alzas y caídas, cerrando con tres descensos seguidos; el saldo es bajista.
La cotización del Euro hoy muestra una tendencia a la baja en comparación con los días anteriores. Esto sugiere que la moneda ha perdido valor en los últimos días, lo que podría afectar la economía a corto plazo.
¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?
Este viernes, 22 de mayo de 2026,
El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 427,529.98 pesos colombianos; 200 euros cuestan 855,059.96 pesos y 500 euros, 2,137,649.90 pesos.
¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?
Los ciudadanos que quieran adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:
_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.
_ Entidades bancarias: una de las opciones más fiables y habituales son las entidades bancarias, aunque es crucial valorar que pueden implementar recargos extra por este servicio.
_ Casas de cambio.
Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia
Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos:
- Comparar las tasas de cambio y comisiones antes de cambiar tu dinero.
- Evitar cambiar grandes cantidades de efectivo en lugares turísticos o aeropuertos.
- Considerar cambiar solo una pequeña cantidad de dinero para gastos iniciales y luego retirar efectivo de un cajero automático con tarjeta de débito o crédito.
- Investigar y comparar las diferentes opciones antes de cambiar tu dinero para obtener la mejor tasa de cambio.