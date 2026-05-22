Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas escogen conservar sus capital con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este viernes, 22 de mayo de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.275,3 pesos colombianos.

La cotización del Euro mostró una tendencia a la baja: en la última semana cayó un 3,19% y en el último año acumuló un descenso del 12,24%.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 14.00%, lo que indica un comportamiento más estable en comparación con la volatilidad anual del 16.48%.

En las últimas tres sesiones el Euro bajó frente al peso colombiano.

En los últimos diez días, el euro alternó alzas y caídas, cerrando con tres descensos seguidos; el saldo es bajista.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia a la baja en comparación con los días anteriores. Esto sugiere que la moneda ha perdido valor en los últimos días, lo que podría afectar la economía a corto plazo.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este viernes, 22 de mayo de 2026,

El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 427,529.98 pesos colombianos; 200 euros cuestan 855,059.96 pesos y 500 euros, 2,137,649.90 pesos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Los ciudadanos que quieran adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

_ Entidades bancarias: una de las opciones más fiables y habituales son las entidades bancarias, aunque es crucial valorar que pueden implementar recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: