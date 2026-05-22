Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este viernes, 22 de mayo de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

capricornianos

amor, la salud y el trabajo

Horóscopo de hoy viernes 22 de mayo para Capricornio

Para Capricornio, jornada favorable y con sorpresas, sobre todo en lo afectivo, invita a apertura y tacto. Deseos sencillos y asuntos pendientes encuentran hoy una vía cómoda de resolución.

También se perfilan buenos resultados en gestiones, mientras la propia solidez funciona como motor para concretar planes. Paso firme y calma estratégica pueden marcar la diferencia.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este viernes a las personas de Capricornio?

Capricornio, este 2026-05-22 será favorable en el trabajo: surgirán sorpresas positivas y podrás obtener con facilidad un recurso o aprobación que deseabas, además de resolver un pequeño pendiente. Tus gestiones y negociaciones darán buenos resultados; aprovecha tu determinación para impulsar tus planes y cerrar asuntos clave.

Capricornio: así te irá en el amor este viernes

Capricornio, hoy el amor te sonríe: será un día favorable y lleno de sorpresas. Podrás conseguir con facilidad lo que anhelas en tu relación o resolver ese pequeño asunto pendiente.

Tu mayor compatibilidad del día será con Tauro, signo que potenciará tu capacidad para concretar planes. Juntos obtendrán buenos resultados en lo que gestionen y fortalecerán la confianza mutua.

Los números de la suerte para Capricornio

Para Capricornio, los números de la suerte "70, 57, 55, 47" pueden ayudar a elegir fechas, tomar decisiones clave y atraer buenas oportunidades.

Salud: las recomendaciones para los capricornianos, según el horóscopo

Capricornio, aprovecha la energía favorable de hoy para tu bienestar: realiza 10 minutos de respiración o meditación y una caminata breve, canalizando las sorpresas sin caer en excesos.