Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas optan proteger sus capital con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este lunes, 20 de abril de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 720,65 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio positivo del 0.10%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -3.13% en su valor. Esto indica una ligera recuperación reciente, aunque a largo plazo ha habido una tendencia a la baja. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 6.19%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 14.87%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real bajó frente al peso colombiano en las últimas sesiones. Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente estable, con algunas fluctuaciones a la baja y un par de incrementos. Esta dinámica sugiere un período de incertidumbre en el mercado, donde los movimientos negativos fueron más frecuentes, aunque se observaron momentos de recuperación. Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: