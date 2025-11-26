Este miércoles, 26 de noviembre de 2025, la cotización del real llegó a 698.3769 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,22%.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -0.70%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -5.19%.

Fuente: narrativas-co

Las variaciones que presentó el real en la última semana

En los últimos 10 días, la cotización del Real ha mostrado una tendencia a la baja, con una notable disminución en varios momentos. Sin embargo, también se registraron algunos aumentos y un periodo de estabilidad que sugiere cierta fluctuación en el mercado. En general, la tendencia predominante ha sido la de una caída en su valor.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 8.19%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.05%.

La cotización del Real muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto sale comprar 100 reales?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 69,837.69 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 139,675.38 pesos y 500 reales tendrá un costo de 349,188.45 pesos.