En la actualidad, diversos aparatos incorporan pequeñas cantidades de este material con el propósito de optimizar la conductividad eléctrica y la resistencia al desgaste. A través de procesos químicos especializados, se puede recuperar este metal y así obtener un beneficio económico a partir de dispositivos desechados. En numerosos hogares se encuentra oro de 22 quilates sin que sus propietarios lo sepan. Este valioso metal se halla en un electrodoméstico común en la cocina, utilizado por sus propiedades excepcionales, que lo convierten en un elemento esencial para la industria electrónica. Este metal se encuentra principalmente en los circuitos del panel de control, en pequeñas cantidades que requieren procedimientos técnicos complejos para su extracción. El microondas es uno de los electrodomésticos más comunes que contiene en su interior oro de 22 quilates, lo que representa una pureza de aproximadamente 91,6%. El oro es ampliamente empleado en la industria electrónica debido a sus características sobresalientes: Existen otros dispositivos que incluyen oro en sus componentes internos además del microondas: Estos componentes requieren el uso de oro para mejorar su eficiencia y durabilidad. Investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Zurich y Empa-Swiss Federal Laboratories han desarrollado un método innovador destinado a la recuperación de oro a partir de dispositivos obsoletos. Esta técnica, que fue publicada en la revista Advanced Materials, emplea suero de leche para generar fibrillasamiloides que, bajo condiciones específicas, se convierten en aerogeles capaces de atraer y retener metales presentes en circuitos electrónicos. A partir de 20 placas madre de computadoras antiguas, estos científicos lograron extraer una pepita de oro de 22 quilates con un peso de 450 miligramos, lo que resalta el potencial económico que presenta este procedimiento. El oro de 22 quilates está compuesto por 22 partes de oro y dos de otros metales como cobre o plata, lo que proporciona una mayor durabilidad y resistencia, manteniendo su valor. En términos de pureza, 22 quilates equivale aproximadamente al 91,6% de pureza. El oro puro se clasifica en 24 quilates, que representa una pureza total del 100%.