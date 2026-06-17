Este miércoles, 17 de junio de 2026, la cotización delreal llegó a 675.4583 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,5%.

La cotización del Real muestra tendencia bajista: en la última semana cayó -2.37% y en el último año acumula -7.19%.

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

En los últimos 10 días, el Real inició con dos alzas, luego combinó retrocesos y un día sin cambios y terminó con debilidad marcada por descensos consecutivos, cerrando por debajo del nivel inicial.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 8.56%, es inferior al 15.41% de su volatilidad anual, lo que indica un comportamiento mucho más estable en el último año.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un momento favorable para la moneda, lo que podría incentivar más operaciones y confianza en el mercado.

¿Cuánto sale comprar 100 reales?

El costo de comprar 100 reales en Colombia, considerando un valor por unidad de 675.4582982802809 pesos colombianos, es de 67545.82982802809 pesos colombianos; comprar 200 reales cuesta 135091.65965605618 pesos colombianos y 500 reales cuestan 337729.14914014045 pesos colombianos.