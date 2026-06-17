En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este miércoles, 17 de junio de 2026 llegó a 3971.32 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 2,26%.

La cotización del euro mostró un descenso semanal de -0.52% y una caída anual de -14.55%, lo que evidencia una tendencia bajista sostenida en el mercado.

Fuente: narrativas-co

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el euro mostró un sesgo bajista: predominaron los descensos sobre las subidas (6 vs 4), con repuntes intermitentes y cierre en alza.

La cotización del Euro presenta una tendencia positiva hoy en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado cambiario.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 397132.01 pesos colombianos; 200 euros cuestan 794264.02 pesos y 500 euros, 1985660.05 pesos.