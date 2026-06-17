Oficial | El Gobierno embargará la cédula de identidad a las personas que cometan este error. (Representación creada con IA)

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Hay un detalle que miles de colombianos pasan por alto: la cédula que ya tramitaron y dejaron sin recoger no espera para siempre. El problema casi nunca está en la fila para sacarla, sino en el paso final que muchos olvidan: ir a buscarla. Pasado cierto plazo, el documento vuelve a las oficinas centrales y se destruye.

Y no, no se trata de un embargo ni de un castigo del Gobierno, como sugieren algunos titulares. La Registraduría Nacional del Estado Civil —un organismo autónomo— elimina de forma periódica los documentos expedidos que nadie reclama.

63.638 documentos a punto de eliminarse solo en Bogotá

La alerta más reciente es de abril de 2026: la Registraduría informó que en Bogotá había 63.638 documentos tramitados y sin recoger en las 29 sedes de la ciudad. La cifra incluye 44.582 cédulas de ciudadanía y 19.056 tarjetas de identidad, varias con más de un año de espera dentro del mismo documento de identidad sin titular a la vista.

El fenómeno no es exclusivo de la capital. Hacia marzo de 2026, antes de las elecciones, había más de 350.000 cédulas sin reclamar en todo el país, lo que dejó a miles de personas sin su identificación justo cuando la necesitaban para votar.

44.582 cédulas de ciudadanía sin recoger en Bogotá.

19.056 tarjetas de identidad pendientes de entrega.

Las localidades de Suba, Kennedy y Usaquén concentran la mayor parte de los casos.

Buena parte de esos documentos ya superó el año en custodia.

(Representación creada con IA) ChatGPT

Un año para la cédula amarilla, dos para la digital

El plazo es la clave, y se cuenta desde que el documento queda listo para entrega, no desde el día en que lo solicitaste. Si no cierras el trámite yendo a retirarlo, el reloj corre igual.

La cédula amarilla con hologramas se conserva un año; la cédula digital en policarbonato, hasta dos años. La entidad explica que almacenar documentos sin reclamar de forma indefinida genera riesgos administrativos y civiles, y por eso fija un límite. Cumplido el plazo, el documento se destruye y toca empezar de cero: reclamar el que ya está listo es gratis, pero rehacerlo implica pagar otra vez y volver a esperar.

Cómo verificar el estado de tu cédula y reclamarla

Antes de moverte, revisa el estado de tu documento en el portal oficial de la Registraduría (registraduria.gov.co) con tu número de cédula; esa misma consulta te indica desde cuándo corre el plazo, el dato que define cuánto tiempo te queda.

Si aparece como listo, debes reclamarlo en la misma sede donde hiciste el trámite, de lunes a viernes entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., con el comprobante. Tenerla en mano no solo habilita el voto: es el requisito para trámites bancarios, notariales y de acceso a servicios del Estado.