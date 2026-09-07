Este lunes, 7 de septiembre de 2026, la cotización delreal llegó a 608.379 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,04%.

La cotización del Real muestra una tendencia bajista: en la última semana retrocedió -2.27% y en el último año acumula -11.64%.

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

En 10 días, el Real mostró un impulso inicial con breve pausa, siguió con tres alzas consecutivas, revirtió con dos caídas, volvió a estabilizarse y cerró en retroceso, evidenciando fortaleza al inicio y debilidad al final.

La volatilidad económica de la última semana del Real fue del 6.52%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.79%.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia la moneda en comparación con días anteriores.

¿Cuánto sale comprar 100 reales?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia pagarán 60837.90163678574 pesos colombianos; 200 reales costarán 121675.80327357148 pesos y 500 reales, 304189.5081839287 pesos, con un valor por unidad de 608.3790163678574 pesos colombianos.