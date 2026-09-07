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La cotización deleuro este lunes, 7 de septiembre de 2026 llegó a 3625.52 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,31%.

El Euro mostró un alza semanal de 2.52%, pero en el último año acumula una variación de -16.18%, señalando un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

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Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos diez días, el euro mostró un sesgo alcista: arrancó con tres subidas, siguió con dos caídas, repuntó, volvió a caer, encadenó dos alzas y cerró con una baja; el balance neto fue positivo.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere que el Euro se está fortaleciendo frente a otras monedas, lo que podría favorecer las importaciones y atraer inversiones.

En relación al precio del día anterior, la moneda

bajó

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¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 362552.00 pesos colombianos; 200 euros cuestan 725104.00 pesos colombianos y 500 euros cuestan 1812760.00 pesos colombianos.