En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este lunes, 7 de septiembre de 2026 llegó a 3625.52 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,31%.

El Euro mostró un alza semanal de 2.52%, pero en el último año acumula una variación de -16.18%, señalando un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos diez días, el euro mostró un sesgo alcista: arrancó con tres subidas, siguió con dos caídas, repuntó, volvió a caer, encadenó dos alzas y cerró con una baja; el balance neto fue positivo.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere que el Euro se está fortaleciendo frente a otras monedas, lo que podría favorecer las importaciones y atraer inversiones.

En relación al precio del día anterior, la moneda

bajó

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 362552.00 pesos colombianos; 200 euros cuestan 725104.00 pesos colombianos y 500 euros cuestan 1812760.00 pesos colombianos.