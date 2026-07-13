Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las fluctuaciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este lunes, 13 de julio de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 3.704,43 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del euro subió 0.71%, pero en el último año acumuló -18.20%, lo que indica debilidad de fondo pese al repunte reciente.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 11.77%, es menor que la volatilidad anual del 18.27%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

En las últimas 3 sesiones, el Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días comenzó con tres caídas seguidas, luego alternó movimientos y cerró con un repunte de tres sesiones que compensó las pérdidas, dejando el balance casi plano pero con sesgo alcista.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia a la baja respecto a los últimos días. Esto sugiere que podría haber incertidumbre en el mercado que afecta negativamente su valor.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este lunes, 13 de julio de 2026,

El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 370442.99 pesos colombianos; 200 euros cuestan 740885.98 pesos y 500 euros cuestan 1852214.95 pesos.

¿Dónde comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las opciones más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a imponer comisiones secundarias por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria.

_ Casas de cambio: esta alternativa puede brindar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender.

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: