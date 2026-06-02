Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas optan proteger sus fondos con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las fluctuaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este martes, 2 de junio de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 709,38 pesos colombianos.

En la última semana, el Real retrocedió un 2,27% y en el último año acumula una caída de 2,68%, mostrando una tendencia bajista.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 21.47%, muestra un comportamiento inestable en comparación con su volatilidad anual de 15.32%.

En la última sesión, la cotización del Real bajó frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos 10 días, el Real se movió de forma lateral con alternancias: 4 alzas, 3 bajas y 3 jornadas estables, con un saldo levemente positivo pese a cerrar en baja.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este martes, 2 de junio de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia, considerando un valor por unidad de 709.3792361055738 pesos colombianos, pagarían 70937.92 pesos colombianos; 200 reales costarían 141875.85 pesos colombianos y 500 reales, 354689.62 pesos colombianos.