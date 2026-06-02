En esta noticia
Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas optan proteger sus fondos con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las fluctuaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.
Este martes, 2 de junio de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 709,38 pesos colombianos.
En la última semana, el Real retrocedió un 2,27% y en el último año acumula una caída de 2,68%, mostrando una tendencia bajista.
La volatilidad del real durante la última semana
La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 21.47%, muestra un comportamiento inestable en comparación con su volatilidad anual de 15.32%.
En la última sesión, la cotización del Real bajó frente al peso colombiano.
Además,
En los últimos 10 días, el Real se movió de forma lateral con alternancias: 4 alzas, 3 bajas y 3 jornadas estables, con un saldo levemente positivo pese a cerrar en baja.
¿Dónde comprar reales en Colombia?
Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:
_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.
_ Casas de cambio
_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.
¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?
Este martes, 2 de junio de 2026,
Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia, considerando un valor por unidad de 709.3792361055738 pesos colombianos, pagarían 70937.92 pesos colombianos; 200 reales costarían 141875.85 pesos colombianos y 500 reales, 354689.62 pesos colombianos.