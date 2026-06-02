Este martes, 2 de junio de 2026 , la cotización deleuro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 4.145,05 pesos colombianos. Esta cifra muestra una variación de respecto al valor de ayer.

En la última semana la cotización del Euro cayó -1.02% y en el último año -11.44%, reflejando una tendencia bajista.

El precio del día. engin akyurt

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 28.93%, considerablemente mayor que la volatilidad anual del 16.91%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en su valor.

En las dos últimas sesiones, el Euro bajó frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Euro mostró alta volatilidad con alternancia de avances y retrocesos, predominando las caídas (6 frente a 4 subidas) y cerrando con dos descensos consecutivos, lo que sugiere un sesgo bajista.

La cotización del Euro muestra una tendencia alcista en comparación con los días pasados. Esto refleja una mayor confianza en la economía europea y puede indicar un fortalecimiento del Euro en el mercado global.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este martes, 2 de junio de 2026,

El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 414504.98 pesos colombianos; 200 euros cuestan 829009.96 pesos colombianos y 500 euros cuestan 2072524.90 pesos colombianos.

¿Dónde comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las opciones más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a aplicar comisiones extra por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria.

_ Casas de cambio: esta alternativa puede brindar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender.

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: