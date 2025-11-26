La cotización del dólar este miércoles, 26 de noviembre de 2025 llegó a 3726.19 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo experimentó respecto a la sesión de inicio es de -2,06%.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.94%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -10.46%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

Las variaciones que presentó el dólar la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja en varias ocasiones, aunque también ha experimentado algunos aumentos. A pesar de estos altibajos, se ha mantenido relativamente estable en ciertos momentos, lo que sugiere una fluctuación moderada en el mercado.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 15.07%, superando la volatilidad anual del 10.23%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 372.618,99 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 745.237,98 pesos colombianos y para 500 dólares, se necesitarán 1.863.094,95 pesos colombianos.