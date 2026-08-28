Este viernes, 28 de agosto de 2026 , la cotización deleuro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 3.674,93 pesos colombianos. Esta cifra muestra una variación de respecto al valor de ayer.

La cotización del Euro subió 3.39% en la última semana, pero en el último año acumula un descenso de -17.28%, indicando un rebote reciente dentro de una tendencia anual bajista.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica del Euro en la última semana fue del 44.15%, significativamente mayor que la volatilidad anual del 21.25%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

En las últimas dos sesiones, la cotización del Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos diez días, el Euro mostró una tendencia bajista: seis caídas y cuatro alzas, con rachas de tres descensos al inicio y a mitad del periodo y dos repuntes finales que atenuaron la caída acumulada.

La cotización del Euro hoy muestra una ligera tendencia al alza en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia la moneda europea.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este viernes, 28 de agosto de 2026,

El costo de comprar 100 euros en Colombia es 367492.99 pesos colombianos, el de 200 euros es 734985.98 pesos colombianos y el de 500 euros es 1837464.95 pesos colombianos.

¿Dónde comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las variantes más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a aplicar comisiones secundarias por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria.

_ Casas de cambio: esta alternativa puede brindar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender.

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: