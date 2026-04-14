Este martes, 14 de abril de 2026, la cotización deleuro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 4.235,57 pesos colombianos. Esta cifra representa una variación de respecto al valor de ayer. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.66%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del 9.87% en su cotización. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 16.23%, es menor que la volatilidad anual del 16.96%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que reflejan cierta inestabilidad. A pesar de algunos aumentos, la tendencia general indica una presión negativa en su valor, lo que podría ser indicativo de factores económicos subyacentes que afectan su desempeño en el mercado. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. Este martes, 14 de abril de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 423.556,98 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 847.113,96 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.108.784,90 pesos colombianos. Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las opciones más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a aplicar comisiones secundarias por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria. _ Casas de cambio: esta alternativa puede brindar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender. _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: