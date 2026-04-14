Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del precio de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este martes, 14 de abril de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 718,09 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -0.37%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -3.48%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 13.06%, es menor que la volatilidad anual del 14.93%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente al alza, con un notable aumento en los primeros días, seguido de un periodo de estabilidad. Sin embargo, hacia el final, se observó una ligera caída, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: