El uso de vehículos de micromovilidad dejó de ser una tendencia pasajera en Colombia y se consolidó como una alternativa de transporte urbano. En este contexto, la entrada en vigencia de la Ley 2486 de 2025 establece nuevas condiciones para quienes utilizan monopatines eléctricos. Este tipo de transporte, caracterizado por su bajo costo y menor impacto ambiental, ha ganado protagonismo en ciudades como Bogotá, donde miles de usuarios lo emplean a diario. Sin embargo, el crecimiento acelerado también generó preocupaciones relacionadas con la seguridad vial y la convivencia en el espacio público. Ante este escenario, el Gobierno implementó un marco normativo que regula aspectos como la edad mínima, los límites de velocidad, las zonas de circulación y el uso obligatorio de elementos de protección, con el objetivo de reducir riesgos y ordenar su uso en las vías. La Ley 2486 de 2025 establece que la edad mínima para conducir patinetas eléctricas en vías públicas es de 16 años. No obstante, contempla una excepción que permite a menores desde los 12 años utilizarlas, siempre que lo hagan exclusivamente en ciclorrutas habilitadas. En cuanto a la circulación, la normativa prohíbe de forma estricta el tránsito por andenes, con el fin de proteger a los peatones. Los usuarios deben movilizarse por ciclorrutas o por vías autorizadas por las autoridades locales, lo que busca mejorar la seguridad y evitar conflictos con otros actores viales. Los límites de velocidad son uno de los puntos clave de la regulación en Colombia. En ciclorrutas, las patinetas eléctricas no pueden superar los 25 kilómetros por hora, una medida diseñada para garantizar la convivencia con bicicletas y otros vehículos de baja velocidad. Por otro lado, en algunas vías específicas habilitadas por las autoridades, el límite puede extenderse hasta los 40 kilómetros por hora. Sin embargo, los conductores deben adaptar su velocidad a las condiciones del entorno para evitar accidentes y sanciones. La normativa también hace énfasis en la seguridad de los usuarios, especialmente durante la noche. Entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m., es obligatorio el uso de casco, prendas reflectivas y sistemas de iluminación, como luces delanteras y traseras. Además, se exige un comportamiento responsable por parte de los conductores, como señalizar los giros con anticipación y evitar transportar objetos que afecten la estabilidad. Estas medidas buscan reducir riesgos y mejorar la seguridad vial en entornos urbanos. El incumplimiento de las normas establecidas en la Ley 2486 de 2025 puede generar sanciones económicas. Las infracciones están contempladas en el Código Nacional de Tránsito y pueden derivar en multas cercanas a los 350.000 pesos. Entre las conductas sancionables se encuentran conducir bajo efectos de alcohol o sustancias psicoactivas, no portar los elementos de seguridad obligatorios, transitar por zonas no autorizadas, exceder los límites de velocidad o llevar acompañantes. Estas medidas buscan reforzar el cumplimiento de la ley y garantizar un uso responsable de la micromovilidad.