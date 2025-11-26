En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización del euro este miércoles, 26 de noviembre de 2025 llegó a 4321.96 pesos colombianos al cierre de los mercados. Esta cifra refleja una fluctuación del-0,55% en relación al costo del día anterior.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 1.39%, mientras que en el último año su variación ha sido de -0.96%.

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias caídas, para luego experimentar un ligero repunte y finalizar con una estabilidad. Este comportamiento sugiere una volatilidad en el mercado, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del Euro.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. La moneda bajó un -0.55% en relación al precio del día anterior.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 432.196 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 864.392 pesos y para 500 euros, se necesitarán 2.160.980 pesos colombianos.