La Fiscalía lo señala de integrar una red dedicada al narcotráfico y al concierto para delinquir.

La justicia colombiana ordenó el envío a prisión de Luis Carlos Vélez Romero, alias El Mono, quien había sido designado como gestor de paz por el Gobierno de Gustavo Petro. La decisión fue tomada durante una audiencia en la que la Fiscalía presentó los elementos que lo vincularían con una organización dedicada al tráfico de estupefacientes.

De acuerdo con la investigación, el procesado habría desempeñado un papel clave dentro de una estructura criminal relacionada con el Comando de la Frontera. Las autoridades sostienen que participó en la coordinación de operaciones para el transporte de cocaína y marihuana en diferentes regiones del país.

Durante la diligencia judicial también hubo un fuerte debate entre la Fiscalía y la defensa sobre la credibilidad de los principales testigos y el lugar donde debía cumplir la medida de aseguramiento. Finalmente, la jueza rechazó la solicitud de prisión en un resguardo indígena y ordenó su reclusión en un establecimiento penitenciario.

Por qué enviaron a prisión a alias El Mono, gestor de paz del Gobierno Petro

La Juez Segunda Promiscua Municipal de Silvia, en el departamento del Cauca, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Luis Carlos Vélez Romero. La Fiscalía le atribuye los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir, al considerar que habría ejercido funciones operativas y financieras dentro de una red criminal investigada por el transporte de grandes cargamentos de droga.

La Fiscalía lo señala de integrar una red dedicada al narcotráfico y al concierto para delinquir. vía X/Caracol Radio

Según el expediente, alias El Mono también sería conocido con los alias de Dorian o D y tendría presuntos vínculos con una estructura relacionada con alias Araña. La captura se llevó a cabo en una vivienda ubicada en Chía, Cundinamarca, luego de varios meses de labores de inteligencia y seguimiento adelantadas por las autoridades.

Fiscalía señala que la red habría transportado más de tres toneladas de droga

La investigación sostiene que la organización criminal habría movilizado más de tres toneladas de cocaína y marihuana mediante una modalidad que incluía el uso de camionetas pertenecientes a la Unidad Nacional de Protección (UNP). Las pesquisas indican que los cargamentos fueron trasladados por distintas regiones del país, incluidos los Llanos Orientales y algunos municipios del departamento de Bolívar.

Para los investigadores, Vélez Romero habría participado en más de diez operaciones relacionadas con el movimiento de estupefacientes, desempeñando un rol de coordinación dentro de la estructura. Estas actividades hacen parte de los elementos de prueba que la Fiscalía presentó para solicitar la medida privativa de la libertad mientras continúa el proceso judicial.

El testimonio del ‘narcochofer’ se convirtió en una de las principales pruebas del caso

Uno de los testimonios centrales en la investigación corresponde a Manuel Castañeda Bernal, conocido como el “narcochofer”, quien aseguró ante las autoridades que alias El Mono tenía una función de coordinación dentro de la organización y que era el encargado de gestionar pagos relacionados con el transporte de droga.

El testigo también afirmó que mantenía comunicación constante con Vélez Romero durante las operaciones y señaló que otro de los presuntos integrantes de la estructura sería Jhon Jairo Giraldo Portilla, alias JJ, quien permanece prófugo. Además, la Fiscalía considera que estas declaraciones están respaldadas por otras pruebas técnicas obtenidas durante la investigación.

La defensa apeló la decisión y cuestionó la credibilidad del principal testigo

Durante la audiencia, la defensa solicitó que el procesado cumpliera la medida de aseguramiento en un resguardo indígena Inga del Cauca. El argumento presentado fue que está casado con una integrante de esa comunidad y que es padre cabeza de familia. Sin embargo, la jueza descartó esa petición y ordenó su traslado a un establecimiento penitenciario.

El abogado Jefferson Torres anunció que apelará la decisión y sostuvo que el principal testigo del caso no ofrece garantías de credibilidad. Según explicó, el denominado “narcochofer” enfrenta numerosas denuncias por presunta estafa y algunos de los testimonios que respaldan su versión provienen de familiares que también son investigados por narcotráfico.

Además, durante la audiencia, la Fiscalía cuestionó la información entregada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz respecto a la designación de Vélez Romero como gestor de paz, al considerar que la documentación presentada era insuficiente para sustentar ese nombramiento.