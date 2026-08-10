La astrología ofrece un recurso esencial para comprender los ciclos vitales y las energías que nos afectan. Mediante el horóscopo diario, tenemos la posibilidad de recibir importantes indicios sobre las oportunidades y retos que aparecen en nuestro camino.

Por ese motivo, explora la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Virgo y conoce cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

Horóscopo de hoy lunes 10 de agosto para Virgo

Para Virgo, el día favorece reconocer la buena fortuna y cuidar la energía mental, lejos de lamentos estériles. Se dibuja un momento idóneo para algo nuevo que rompa la rutina.

Un viaje al extranjero asoma como posibilidad estimulante. Se abren con fluidez los puentes de comunicación con familia y amistades.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este lunes a las personas de Virgo?

Este 2026-08-10, Virgo, valora la suerte que te acompaña y no desperdicies tu energía en pensamientos negativos; es un día propicio para iniciar algo nuevo que te saque de la rutina en el trabajo y considerar oportunidades o viajes al extranjero podría abrirte puertas y renovar tu motivación

Virgo: así te irá en el amor este lunes

En el amor, Virgo, valora la suerte que tienes: al soltar lamentos y pensamientos negativos, la conexión se suaviza y surge un aire fresco. Anímate a algo nuevo que rompa la rutina; incluso planear o hablar de un viaje puede acercarte más a esa persona especial.

Hoy la mayor compatibilidad será con Sagitario, cuyo espíritu aventurero sintoniza con tu deseo de abrirte a experiencias distintas y soñar con un viaje. Su optimismo te ayudará a enfocar tu energía en lo positivo y a disfrutar del presente.

Fuente: narrativas-co

Los números de la suerte para Virgo

Los números de la suerte para Virgo son "27, 29, 31, 84" y pueden servir para elegir fechas, tomar decisiones y atraer buena fortuna en proyectos o juegos.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Virgo, fortalece tu salud mental practicando gratitud cada mañana y cortando la rumiación con respiraciones profundas. Anímate a probar una actividad nueva o planear una pequeña escapada y apóyate en tus lazos familiares y amistades para mantenerte en equilibrio.