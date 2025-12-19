Operativo | El SAT no perdonó y realizó un embargo masivo a mexicanos que no contaban con este documento (foto: archivo).

Con el periodo vacacional de fin de año a la vuelta de la esquina, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió un comunicado importante para todos los contribuyentes en México.

En específico, confirmó que mantendrá sus oficinas abiertas durante estas fechas, pero únicamente para quienes cuenten con cita previa programada. Sin embargo, hay días específicos en los que el servicio presencial estará completamente suspendido.

El organismo fiscal confirmó que los días 25 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026 no habrá atención presencial en ninguna oficina del país, sin excepción, por tratarse de días festivos oficiales. Fuente: Shutterstock.

Los dos días en que el SAT cerrará completamente sus puertas

El organismo fiscal dejó claro que habrá dos fechas en las que ningún contribuyente podrá acudir a realizar trámites presenciales, sin importar si cuenta o no con cita programada. Estos días corresponden a festividades oficiales reconocidas a nivel nacional:

25 de diciembre de 2025 : en conmemoración de la Navidad, todas las instalaciones del SAT permanecerán cerradas.

1 de enero de 2026: por el inicio del Año Nuevo, no habrá atención al público en ninguna oficina.

Durante estas jornadas, los contribuyentes deberán recurrir exclusivamente a los servicios digitales disponibles, ya que no existirá ningún tipo de atención presencial ni telefónica especializada en las oficinas físicas del SAT.

La Oficina Virtual: tu mejor aliada durante las vacaciones

Para garantizar que los contribuyentes no queden desatendidos durante el periodo vacacional, el SAT reforzó su plataforma digital conocida como Oficina Virtual. Este servicio está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y permite realizar una amplia variedad de trámites sin necesidad de acudir físicamente a las instalaciones.

Entre los servicios más importantes que puedes gestionar en línea se encuentran:

Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) para personas físicas

Modificación de domicilio fiscal

Actualización o corrección de datos personales como el nombre

Incorporación o corrección de la Clave Única de Registro de Población (CURP)

Descarga de constancias fiscales

Recuperación de contraseña mediante el sistema de asistencia virtual

Ante la suspensión del servicio presencial, el SAT recomendó a los contribuyentes utilizar la Oficina Virtual, disponible las 24 horas, para realizar trámites fiscales sin contratiempos durante el periodo vacacional. Fuente: Shutterstock.

Recomendaciones clave para evitar contratiempos fiscales

Los expertos del SAT sugieren que todos los contribuyentes verifiquen con anticipación los requisitos específicos de cada trámite que necesiten realizar. Esta previsión permitirá determinar si es indispensable acudir presencialmente o si el proceso puede completarse mediante la plataforma digital.

Para aquellos que sí requieran atención presencial, es fundamental agendar una cita con suficiente antelación a través del portal oficial del SAT. Cabe recordar que, durante el periodo vacacional, únicamente se atenderá a quienes cuenten con esta cita previamente programada.

Adicionalmente, es recomendable tener a la mano toda la documentación necesaria y verificar el estado de los servicios digitales antes de iniciar cualquier trámite en línea. De esta manera, se pueden evitar interrupciones o complicaciones técnicas de último momento.