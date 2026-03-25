Lo confirmó la Justicia: bancos deberán reintegrar el dinero a los clientes que cumplan con esta condición

El uso de efectivo en Colombia sigue siendo predominante, pese al avance de los pagos digitales. En este contexto, las autoridades han intensificado las alertas para evitar fraudes que afectan tanto a ciudadanos como a comercios en transacciones diarias.

El Banco de la República ha liderado en los últimos años una renovación del papel moneda, incorporando nuevos diseños y retirando gradualmente versiones antiguas. Este proceso ha generado dudas entre los usuarios sobre qué billetes siguen siendo válidos.

Ante este panorama, la entidad ha reforzado la educación financiera y ha puesto el foco en un aspecto clave que permite identificar billetes irregulares. Se trata de un criterio técnico que puede determinar si el dinero debe ser rechazado en cualquier punto de pago.

La característica que define si un billete debe ser rechazado

El principal indicador para detectar un billete inválido está en sus dimensiones físicas. Según el emisor, las medidas del papel moneda son un elemento determinante para verificar su autenticidad:

Los billetes deben cumplir con tamaños exactos definidos oficialmente

Diferencias en milímetros pueden indicar falsificación

Es uno de los controles menos revisados por los usuarios

Permite identificar irregularidades sin necesidad de equipos especiales

Por seguridad, los billetes que no cumplan con estas condiciones no podrán ser aceptados (Fuente: archivo).

Las medidas oficiales establecen estándares específicos para cada denominación, por lo que cualquier variación puede ser motivo suficiente para no aceptar el billete en comercios o supermercados.

Medidas de seguridad y sanciones por uso de billetes falsos

Además del tamaño, los billetes cuentan con múltiples elementos diseñados para prevenir fraudes. Las autoridades insisten en la importancia de revisar estos detalles, especialmente en temporadas donde aumentan las transacciones en efectivo:

Incluyen marca de agua visible al trasluz

Incorporan cintas de seguridad integradas

Presentan efectos visuales como cambio de color y movimiento

Tienen imágenes coincidentes que se verifican al doblarlos

Bibiana Gordillo, del Banco de la República, advirtió a RedMás que “son aquellas épocas del año donde tenemos festivales, carnavales, ferias y fiestas e incluso las épocas de vacaciones, cuando los colombianos hacemos más operaciones con el efectivo”, momentos en los que crecen los intentos de fraude.

La legislación colombiana contempla penas severas para quienes falsifiquen o distribuyan dinero irregular, incluyendo sanciones de prisión. Incluso quienes intenten circular un billete falso de forma consciente pueden enfrentar consecuencias legales.