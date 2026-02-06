Desde este 20 de febrero de 2026, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) pone en marcha el primer ciclo de pagos de la Devolución del IVA —también conocida como Compensación del IVA—, un apoyo económico clave para los hogares de menores ingresos en Colombia. El programa inicia el año con giros escalonados, montos actualizados y una focalización basada en el Sisbén IV, lo que permitirá que miles de familias reciban recursos para aliviar el impacto del impuesto a las ventas en su canasta básica. El cronograma de 2026 arranca con un primer ciclo el 20 de febrero. A partir de esa fecha, los giros se habilitan de manera gradual por grupos de municipios y operadores, para evitar congestiones y garantizar cobertura nacional. Para el primer semestre, Prosperidad Social tiene previstos tres ciclos: Las fechas del segundo semestre se confirman más adelante, según la disponibilidad presupuestal y los cierres operativos de cada ciclo. El valor del subsidio se ajusta anualmente y en 2026 queda alineado con la Unidad de Valor Tributario (UVT) vigente. En la práctica, cada hogar beneficiario recibirá entre $90.000 y $110.000 por ciclo, dependiendo de la priorización y la composición del hogar. Los pagos son bimestrales, lo que significa que a lo largo del año se proyectan seis giros si el hogar mantiene su condición de beneficiario activo. No hay inscripciones ni formularios. La selección es automática y se hace con la base del Sisbén IV, cruzada con otros registros oficiales. Para 2026, los grupos con mayor prioridad son: Además, por la armonización de programas, muchos hogares que reciben Renta Ciudadana también pueden recibir Devolución del IVA como complemento. La consulta es gratuita, digital y personal. Para verificar el estado del hogar: El sistema mostrará si el hogar aparece registrado, beneficiario activo o no elegible para el ciclo vigente. Los recursos se entregan por canales que permiten llegar tanto a zonas urbanas como rurales: Cada hogar recibe un mensaje o notificación con el operador asignado para su retiro. Para mantener los giros activos durante el año, Prosperidad Social exige tres puntos clave: