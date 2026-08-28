Pensiones en Colombia | Cómo funciona el descuento en la prestación anticipada para quienes tienen 1.000 semanas cotizadas

Adiós a la pensión por vejez: los jubilados que cumplan esta condición quedarán sin la mitad de su subsidio

En Colombia, las personas que hayan acumulado más de 1.000 semanas de cotización pueden acceder, bajo determinadas condiciones, a una modalidad de prestación anticipada de vejez que implica un descuento sobre el valor de la mesada. El mecanismo está contemplado en la normativa pensional y está dirigido a afiliados que no alcanzan a completar las semanas necesarias para obtener una pensión integral.

De acuerdo con Colpensiones, la entidad pública encargada de administrar el Régimen de Prima Media, el descuento corresponde al valor de las cotizaciones que hacen falta para alcanzar el mínimo de semanas requerido.

¿Cómo funciona la prestación anticipada de vejez?

La Ley 2381 de 2024 estableció que determinados afiliados que no estén cobijados por el régimen de transición pueden acceder a la prestación anticipada cuando hayan cumplido la edad correspondiente y tengan más de 1.000 semanas cotizadas, pero no alcancen las semanas mínimas necesarias para la pensión integral.

En estos casos, la prestación se calcula de manera proporcional a las semanas acumuladas. Posteriormente, se descuenta mensualmente de la mesada el valor correspondiente a las cotizaciones que faltan para completar el requisito exigido.

Colpensiones contempla diferentes modalidades de pensión y prestación anticipada según las condiciones de cada afiliado. Magnific

Para 2026, la misma ley contempla una reducción progresiva de las semanas requeridas para las mujeres en el componente de prima media. El número pasa de 1.275 semanas en 2025 a 1.250 semanas en 2026, y continuará disminuyendo gradualmente hasta llegar a 1.000 en 2036.

Pensiones especiales: quiénes pueden jubilarse antes

El sistema también contempla modalidades especiales para determinados trabajadores debido a las características de su actividad o a condiciones particulares de salud.

Entre ellas se encuentra la pensión especial de vejez por actividades de alto riesgo. La normativa incluye labores como minería subterránea, exposición a sustancias cancerígenas o radiaciones ionizantes, además de determinadas funciones de controladores de tránsito aéreo, bomberos y personal de custodia y vigilancia del Inpec.

En este régimen, la edad de referencia es de 55 años y puede reducirse un año por cada 60 semanas adicionales de cotización especial, con un límite mínimo de 50 años. Además, la legislación establece una cotización adicional a cargo del empleador para financiar este régimen especial.

También existen disposiciones especiales para personas con una deficiencia física, psíquica o sensorial del 50% o más, así como para determinados padres o madres que tienen a su cargo hijos con una condición de invalidez. Estas figuras tienen requisitos específicos de edad, semanas cotizadas y condiciones familiares o médicas.

¿Qué pasa con quienes tienen más de 19 años cotizados?

Tener alrededor de 19 años de aportes —equivalentes a unas 1.000 semanas— no significa automáticamente que una persona pueda jubilarse ni que su mesada vaya a ser reducida. El acceso depende de cumplir los demás requisitos previstos para la prestación correspondiente.

Pensiones en Colombia | Cómo funciona el descuento en la prestación anticipada para quienes tienen 1.000 semanas cotizadas Representación con IA creada por El Cronista Colombia

En el caso de la prestación anticipada, precisamente, el mecanismo está pensado para quienes alcanzan el umbral de 1.000 semanas pero todavía no reúnen las semanas necesarias para una pensión integral. Si acceden a esta alternativa, el descuento mensual funciona como mecanismo para financiar las cotizaciones que faltan.

Por eso, antes de solicitar una jubilación anticipada, es necesario revisar la edad, el número exacto de semanas registradas, el régimen aplicable y si la persona está cobijada por alguna condición especial o por el régimen de transición.