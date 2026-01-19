Oficial | El Gobierno embarga las cuentas bancarias y propiedades de todos los que no hayan realizado este trámite clave.

El Gobierno de Colombia, a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), avanza con acciones de cobro coactivo y control fiscal que pueden derivar en embargos sobre cuentas bancarias, bienes y otros activos de los contribuyentes que mantienen deudas tributarias firmes y no han atendido los requerimientos legales previos.

Estas medidas forman parte de un procedimiento administrativo vigente, regulado por el Estatuto Tributario, que solo se activa cuando la obligación está en firme y el contribuyente fue notificado y tuvo la posibilidad de pagar o suscribir un acuerdo de pago.

En este contexto, muchos ciudadanos consultan si pueden verse afectados por embargos de cuentas, retención de saldos o restricciones financieras, y qué condiciones deben cumplirse para que estas medidas se apliquen.

Atención: cómo se aplican los embargos de la DIAN en Colombia

Según ha explicado la DIAN, los embargos de bienes, entre los que pueden estar incluidas las cuentas bancarias y propiedades, se ejecutan dentro de un proceso progresivo de cobro coactivo, que incluye:

Notificaciones formales previas.

Plazos legales para ponerse al día.

Posibilidad de celebrar acuerdos de pago antes de cualquier medida.

La DIAN tiene la facultad de embargar los bienes de los deudores. (Fuente: archivo)

La entidad coordina estas acciones con bancos y entidades financieras, que solo actúan cuando reciben una orden oficial dentro de un proceso administrativo válido y cuando la deuda está debidamente registrada.

Entre las medidas que pueden ordenarse se encuentran:

Embargo o inmovilización de cuentas bancarias , que limita retiros y transferencias hasta el monto adeudado.

Retención de saldos , aplicados total o parcialmente al pago de la deuda.

Embargo de bienes muebles o inmuebles, según el caso.

Estas restricciones no se aplican de forma indiscriminada y se mantienen únicamente mientras persista la obligación tributaria.

Quiénes pueden quedar sujetos a procesos de embargo

Los procesos de cobro coactivo pueden involucrar a personas naturales y jurídicas que:

Mantienen impuestos vencidos como renta, IVA u otros tributos.

No presentaron declaraciones obligatorias pese a haber sido requeridos.

Ignoraron de manera reiterada comunicaciones oficiales de la DIAN.

No existe una “lista pública automática”, pero los contribuyentes pueden consultar su situación a través del portal oficial de la DIAN, en el sistema MUISCA.

Por qué la DIAN está facultada para embargar cuentas y bienes

La legislación colombiana autoriza a la DIAN a aplicar estas medidas cuando una deuda tributaria es exigible legalmente, ya que el incumplimiento afecta la financiación del Estado, la inversión pública y los programas sociales.

Las causas que pueden dar lugar al embargo incluyen:

Deudas tributarias en firme no pagadas.

Incumplimiento de acuerdos de pago previamente suscritos.

Falta de respuesta a requerimientos administrativos.

Cómo evitar un embargo por parte de la DIAN

La autoridad tributaria recomienda:

Revisar periódicamente el estado tributario.

Presentar todas las declaraciones obligatorias , incluso si no hay pago inmediato.

Pagar la deuda o negociar un acuerdo de pago dentro de los plazos legales.

Mantener actualizados los datos de contacto.

Si un embargo ya fue decretado, el contribuyente puede solicitar una revisión del proceso o celebrar un acuerdo de pago para que, una vez cumplida la obligación, se levanten las medidas y se normalice el acceso a los servicios financieros.