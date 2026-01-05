Se despide la licencia de conducir para mayores de 65 años: no renovarán el permiso si no cumplen con este requisito (Fuente: archivo).

Los conductores mayores de 65 años en Colombia deben anticiparse a la expiración de su permiso de conducción. La normativa exige la demostración de aptitud física, psicológica y coordinación motriz a través de un examen realizado en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado.

En este contexto, el Ministerio de Transporte establece, mediante la Resolución 217 de 2014, las pautas para la emisión de dichos certificados de aptitud, así como los aspectos que se evalúan (visión, audición, coordinación, condiciones físicas y mentales, entre otros). Esta obligación es aplicable a todos los conductores, adquiriendo una relevancia particular en edades avanzadas debido a la reducción en los plazos de vigencia.

Si el certificado no se encuentra registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), la entidad correspondiente no podrá proceder con la renovación del documento. Esta disposición es parte de las directrices oficiales de la Alcaldía de Bogotá y la Ventanilla Única de Servicios, que también verifican el cumplimiento del requisito de estar al día con las multas.

El requisito clave: certificado en el RUNT o no se puede renovar

Para actualizar la licencia, la autoridad de tránsito consulta en el RUNT que el usuario tenga un certificado válido del examen físico, mental y de coordinación motriz expedido por un CRC y reportado mediante el sistema SICOV. Si el documento no está cargado o ya venció, la solicitud será rechazada. Además, debe estar inscrito en el RUNT, presentar su cédula y no tener sanciones pendientes (o haber suscrito acuerdo de pago).

Considere un aspecto operativo que suele pasarse por alto: el certificado médico tiene una vigencia máxima de seis meses; si deja transcurrir ese plazo sin completar el proceso, deberá repetir los exámenes.

Cada cuánto se renueva tras los 65 y cuándo se hace anual

La vigencia de los servicios se determina en función del tipo de servicio y la edad del solicitante:

Servicio particular (A y B):

Menores de 60 años: cada 10 años .

Entre 60 y 80 años: cada 5 años .

Mayores de 80 años: anual.

Servicio público (C):

Menores de 60 años: cada 3 años. Mayores de 60 años: anual.

No existe una “edad límite” que impida la renovación automática; lo fundamental es demostrar la aptitud médica y cumplir con los plazos establecidos.

Paso a paso y costos en 2025 para no perder la licencia

En Bogotá, la Ventanilla Única de Servicios publica para 2025 las siguientes tarifas: $128.700 para automóviles y $222.100 para motocicletas (sujetas a ajustes locales).

Revise siempre el tarifario vigente antes de asistir a su cita.

Programe su cita en la Ventanilla Única de Servicios o ante el organismo de tránsito correspondiente.

Realícese el examen en un CRC autorizado y confirme que el resultado quedó registrado en el RUNT .

Verifique que no tenga multas activas.

Cancele los derechos del trámite.

¿Qué aspectos revisa el examen médico y cómo puede afectar la renovación?

El CRC verifica que el conductor mantenga capacidades físicas, mentales, sensoriales y de coordinación adecuadas para una conducción segura. La Resolución 217 de 2014 establece el marco técnico correspondiente para la realización de estos exámenes y la emisión del certificado.

En caso de que el resultado no sea aprobado, el sistema restringirá la renovación hasta que se satisfagan las condiciones estipuladas por el profesional, tales como tratamientos, ayudas visuales o auditivas, entre otras medidas.