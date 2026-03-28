La disputa legal por el nombre Frisby en territorio europeo tuvo una novedad significativa este viernes 27 de marzo, cuando el representante legal de la empresa española, Charles Dupont, anunció públicamente que la justicia había fallado a su favor y que su organización reclamaría una millonaria indemnización a la cadena colombiana. El caso, que se aproxima al año desde su inicio, enfrenta a dos empresas sin ningún vínculo jurídico, societario ni operativo, pero que comparten un nombre idéntico en mercados distintos. Según información compartida por El Tiempo e Infobae Colombia, el epicentro del conflicto es el registro de la marca Frisby ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) por parte de la empresa española, un movimiento que derivó en un choque legal sobre los alcances del derecho marcario territorial y la notoriedad internacional de la marca colombiana, fundada en Pereira en 1977. El Juzgado de lo Mercantil No. 2 de Alicante revocó las medidas cautelares que inicialmente había otorgado a favor de Frisby Colombia, lo que le permite a la empresa española operar con esa marca en territorio europeo. Dupont argumentó que no puede existir infracción de marca contra una entidad que no tiene presencia legal previa en la jurisdicción correspondiente, y que el argumento de la contraparte -basado en estadísticas sobre la población colombiana en España- fue descartado por el tribunal por no reflejar el reconocimiento ante el público general español. Tras el fallo, Frisby España inició una reclamación formal que incluye 500.000 euros por el tiempo de inactividad, 200.000 euros por beneficios proyectados de cuatro meses, y la totalidad de las utilidades generadas entre mayo y diciembre de 2025. El representante legal también criticó lo que calificó como una campaña de desinformación por parte de la firma colombiana y aseguró que su actuación es completamente legítima. Frisby S.A. BIC reaccionó con un comunicado en el que fue enfática: la revocatoria de las medidas cautelares es una etapa técnica dentro de un litigio más amplio y no implica el fin de la disputa ni la pérdida de sus derechos sobre la marca. La empresa subrayó que sus registros se mantienen vigentes tanto en España como en la Unión Europea y que el proceso legal principal sigue en curso. Ante los rumores sobre un posible cierre o pérdida definitiva de identidad, la compañía fue contundente al señalar que cualquier afirmación en ese sentido no corresponde a la realidad. Con 48 años de trayectoria, Frisby Colombia reafirmó su compromiso de defender sus derechos marcarios y de propiedad intelectual en todas las instancias correspondientes. La defensa de Frisby España se apoya en dos pilares: que la marca colombiana no tiene la notoriedad suficiente dentro de la Unión Europea para impedir un registro local, y que la empresa sudamericana nunca desplegó ni contempló una estrategia real de expansión internacional en el continente europeo, lo que bajo el derecho marcario vigente operaría como un factor determinante a favor del registro español. Con el fallo en la mano, Frisby España anunció un plan de expansión que contempla la apertura de locales en Madrid, Barcelona, Sevilla y Málaga, y aseguró que ese plan no estuvo paralizado durante el desarrollo del litigio. La empresa expresó plena confianza en el resultado de la apelación y abogó por una resolución del fondo del conflicto en plazos razonables.