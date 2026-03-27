El Gobierno Nacional confirmó un nuevo aumento salarial para docentes del sector público en Colombia, una medida que busca mejorar sus condiciones económicas en 2026. La decisión quedó formalizada mediante un decreto que establece incrementos y beneficios adicionales. El ajuste cobija a maestros y directivos de los niveles de preescolar, básica y media, en cumplimiento de acuerdos alcanzados con organizaciones sindicales del sector educativo. Con esta actualización, el Ejecutivo apunta a fortalecer el sistema educativo y reconocer el papel del magisterio, en un contexto donde el salario docente en Colombia ha sido un tema central de discusión. El incremento definido combina varios factores económicos y acuerdos laborales. Entre ellos se incluye el ajuste por inflación certificada, un porcentaje adicional pactado en negociación estatal y un componente de nivelación. En total, el aumento alcanza cerca del 7,4%, lo que representa una mejora significativa en los ingresos. Por ejemplo, un docente con salario de $3.500.000 pasará a recibir aproximadamente $3.759.000 durante 2026. Además del incremento base, el decreto contempla una bonificación adicional que se suma al ajuste general, marcando una diferencia frente a otros sectores públicos. También se incluyen mejoras en pagos complementarios, como el aumento en la bonificación por servicios prestados y beneficios como auxilios económicos para quienes se encuentren en determinados rangos salariales. Las nuevas medidas buscan mejorar las condiciones laborales de los docentes y generar mayor estabilidad en el sector educativo. El fortalecimiento del ingreso del magisterio es visto como una estrategia para consolidar la calidad educativa y reconocer la labor de los docentes dentro del desarrollo del país.