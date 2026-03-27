El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que los billetes del país pronto incluirán la firma del presidente Donald Trump. Será la primera vez en la historia que la firma de un presidente en ejercicio aparezca en el papel moneda. La medida fue presentada como un homenaje al 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos y rompe con una tradición que se mantiene desde el siglo XIX. La historia de quién firma los billetes estadounidenses se remonta a 1861, cuando el presidente Abraham Lincoln firmó una ley que permitía al secretario del Tesoro delegar en el tesorero de Estados Unidos la firma de los billetes. Desde 1914, el secretario del Tesoro y el tesorero firman juntos la moneda. Trump será el primero en romper ese esquema desde adentro del cargo. El Departamento del Tesoro señaló que el diseño de los nuevos billetes ya fue aprobado y que el proceso de impresión está en marcha para garantizar su lanzamiento antes del 4 de julio de 2026. Los nuevos ejemplares circularán junto a la firma del secretario del Tesoro, Scott Bessent, reemplazando la del tesorero, que hasta ahora compartía espacio con la del secretario. Bessent justificó la decisión en términos de reconocimiento histórico: “No hay mejor manera de reconocer los logros históricos de nuestro gran país y del presidente Donald J. Trump que los billetes de dólar que llevan su nombre." Por su parte, Brandon Beach, el 46° tesorero de Estados Unidos, calificó de “innegable” la huella de Trump en la historia económica del país y defendió que imprimir su firma en la moneda “no solo es apropiado, sino también merecido.” La medida generó controversia. La ley federal prohíbe que un presidente en ejercicio aparezca en los billetes estadounidenses. El único caso registrado fue en 1926, cuando el entonces presidente Calvin Coolidge colocó su rostro en una moneda de un dólar para conmemorar el aniversario 150 de Estados Unidos. Lo que Trump hace en este caso es incorporar su firma, no su imagen, lo que abre un debate sobre los límites de esa restricción. Douglas Holtz-Eakin, economista republicano que trabajó en el gobierno de George W. Bush, cuestionó la iniciativa: “¿Por qué es de interés nacional?” Y agregó, señalando que cada vez menos personas usan dinero en efectivo, que esto “podría ser el colmo de la futilidad.” Desde el Partido Demócrata también llegaron críticas, aunque sin posibilidad concreta de frenar la medida. No es la primera vez que Trump imprime su nombre en espacios públicos desde que regresó a la Casa Blanca. Su gobierno rebautizó el Centro John F. Kennedy de Artes Escénicas en Washington, presionó para cambiar el nombre del aeropuerto Dulles, y durante la pandemia, en su primer mandato, añadió su firma a millones de cheques de estímulo económico enviados a los ciudadanos. A esto se suma que la semana pasada un comité federal de arte aprobó el diseño de una moneda conmemorativa de oro de 24 quilates con la imagen de Trump en el Despacho Oval. El diseño incluye las fechas 1776-2026 y la palabra “LIBERTY” en la parte superior. La moneda aún requiere aprobación oficial del Departamento del Tesoro.