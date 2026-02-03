Felicidad para los pensionados en Colombia: todos recibirán un gran bono de 225.000 pesos si cumplen este requisito.

La nueva estructura del Sistema de Protección Social para la Vejez, establecida tras la ratificación de la Ley 2381 de 2024, ha determinado un apoyo mensual de 225.000 pesos para aquellos que integren el pilar solidario. Esta reforma redefine de manera integral el esquema de respaldo económico destinado a los adultos mayores que carecen de ingresos estables.

Con la implementación de esta actualización, miles de colombianos en edad avanzada que no lograron acceder a una pensión formal tendrán la oportunidad de recibir un beneficio superior al que se otorgaba anteriormente. Este aporte reemplazará de manera gradual al programa Colombia Mayor, con el objetivo de garantizar un ingreso básico a las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

Con la activación del esquema por pilares, un número significativo de colombianos deberá comprobar qué condiciones que aplican ahora y de qué manera se entregará el apoyo económico conforme a las nuevas disposiciones del sistema.

Atención condiciones para acceder al bono de 225.000 pesos

Requisitos actualizados para acceder al apoyo económico:

Estar registrado en los niveles A o B del Sisbén IV , según la , según la clasificación vigente.

Tener 65 años o más al momento de solicitar la ayuda.

No contar con una pensión ni con otros auxilios estatales que sean incompatibles con este beneficio.

Carecer de ingresos estables o suficientes para cubrir el propio sostenimiento mensual.

Quienes cumplan estas condiciones serán inscritos en el pilar solidario, uno de los componentes centrales del nuevo esquema de protección social.

Aumento de pensiones para jubilados en Colombia: nueva estructura del Sistema de Protección Social (foto: archivo).

Guía para el pago del bono pensional

Los giros se efectúan mediante los canales establecidos del Departamento de Prosperidad Social (DPS): entidades bancarias, corresponsales autorizados y billeteras digitales. Cada beneficiario recibirá una notificación a través de un mensaje de texto o podrá verificar su estado en la página oficial del DPS.

Por el momento, el pago no está condicionado al pronunciamiento definitivo de la Corte Constitucional, que sigue evaluando las demandas presentadas en contra de la reforma pensional.

Modificaciones del nuevo sistema de pilares

La Ley 2381 de 2024 establece un sistema de protección social estructurado en tres pilares:

Pilar solidario: proporciona un bono mensual a aquellos que no han podido realizar cotizaciones.

Pilar semicontributivo: complementa los ahorros de quienes han cotizado durante períodos breves.

Pilar contributivo: incluye a los afiliados que efectúan aportes regulares al sistema.

El pilar solidario ya se encuentra en funcionamiento, facilitando el desembolso del nuevo beneficio mientras se lleva a cabo la revisión constitucional.

Cómo verificar tu elegibilidad en el Sisbén IV

Si tienes dudas, la línea gratuita 01 8000 95 11 00 de Prosperidad Social ofrece asesoría de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.