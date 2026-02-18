La reciente decisión del Consejo de Estado de frenar provisionalmente el decreto que fijó el salario mínimo de 2026 encendió las alarmas entre millones de jubilados en Colombia. La medida impacta directamente el ajuste anual de las pensiones que dependen de ese referente. A finales de enero, el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán Calderón, había confirmado que las mesadas equivalentes a un salario mínimo subirían en el mismo porcentaje decretado por el Gobierno. Según explicó, “estas mesadas quedan al valor vigente para 2026, es decir, $1.750.905, garantizando que ninguna pensión esté por debajo de este monto”. El incremento benefició a más de 1,8 millones de pensionados. Sin embargo, la suspensión provisional del Decreto 1469 de 2025 cambia el panorama y obliga al Ejecutivo a expedir una nueva norma transitoria mientras se resuelve el proceso de fondo. El alto tribunal consideró que, aunque el decreto mencionó los criterios legales para definir el alza, no explicó de forma verificable cómo se aplicaron para establecer el 23%. Por ello ordenó la “suspensión provisional de los efectos del Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025 expedido por el Gobierno Nacional, y mediante el cual se fijó el salario mínimo legal para el año 2026 en $1.750.905”. Además, la providencia exige que el Gobierno expida en un plazo de ocho días un nuevo decreto que determine el porcentaje de aumento mientras se adopta una decisión definitiva. La discusión incluye variables como inflación, productividad y crecimiento económico. La inquietud principal gira en torno a si los pensionados deberán devolver dinero o si sus pagos disminuirán de inmediato. Al respecto, se han definido ciertos principios: El propio Consejo de Estado precisó que “La suspensión provisional no afecta las obligaciones ni los derechos que hayan sido calculados, causados o pagados con base en el salario mínimo vigente durante el período en que el decreto produjo efectos”, lo que mantiene vigentes, por ahora, las mesadas liquidadas bajo ese valor.