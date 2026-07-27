Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este lunes, 27 de julio de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 633,74 pesos colombianos.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 6.47%, indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.26%.

En la última sesión, el Real subió frente al peso colombiano.

Además,

En 10 días, el Real empezó estable, tuvo dos alzas, luego cuatro caídas, siguió con dos jornadas sin cambios y cerró con una subida.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este lunes, 27 de julio de 2026,

El costo de comprar 100 reales en Colombia, tomando como valor unitario 633.7372662607634 pesos colombianos, es de 63373.72662607634 pesos colombianos; comprar 200 reales cuesta 126747.45325215268 pesos colombianos y 500 reales cuestan 316868.6331303817 pesos colombianos.